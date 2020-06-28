五股佛具行火警 老闆娘命喪金紙堆中

新北市五股區成泰路三段「三益發佛具行」下午發生火警，雖然火勢大約半個小時即撲滅，且燃燒面積僅約3坪，但消防隊員處理殘火時，發現72歲蕭姓老闆娘被金紙及香壓住，全身嚴重燒傷已無生命跡象，送醫不治。

消防局是在下午2時06分接獲火警報案，立刻派遣人車趕往搶救；現場為3層樓老舊公寓，1樓冒出白煙。火勢約在2時39分撲滅，主要是1樓後側倉庫燃燒雜物及金紙。

消防隊員一邊處理殘火，同時反覆搜索火場，卻在3時37分於1樓房間倒塌的貨架底部，發現蕭姓老闆娘被金紙及香壓住約1.2公尺深，全身約90%面積受到二至三度燒燙傷，已經沒有生命跡象，仍由救護車送往林口長庚醫院急救。