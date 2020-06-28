八德高城埤塘早上才演習 2民眾酒後跳水1人無生命跡象

桃園市八德區因轄內有許多埤塘，常發生溺水案件，消防局第一救災救護大隊早上於高城埤塘生態公園進行水域安全救援演練，不料下午就傳出2名友人酒後相揪跳水，1人自行上岸、1人失蹤被尋獲後無生命跡象。

桃園市消防局救災救護指揮中心，於下午2點19分接獲民眾報案，稱有2名民眾跳下高城埤塘生態公園內水池，其中一人自行上岸，另一名34歲的邱姓男子卻不見蹤影。茄苳分隊獲報抵達現場搜尋，派出20名消防人員、4輛消防車含1艘橡皮艇及2輛救護車，下午3點43分尋獲邱男，已經OHCA（無呼吸心跳），由救護車緊急送往桃園醫院。