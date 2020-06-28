陽明山遊覽車撞公車 定檢合規定、司機無重大違規紀錄

今天中午12時陽明山湖山路一段，發生富灥有限公司365-V7號遊覽車追撞三重客運KKA-1022號事故，造成2車共計24人受傷案，事故原因尚待警消單位後續調查。交通部公路總局表示，目前得知事故車輛定檢及駕駛人資格均符合規定，無重大違規紀錄，本次事故現場已排除，並恢復通車。

公總表示，已於今天下午1時20分成立「0628遊覽車事故緊急應變小組」，並與台北市政府警察局、消防局等相關單位保持密切聯繫，辦理後續相關事宜。