快訊

共機又來！日本發布行蹤 兩架轟六飛抵台灣東部外海空域

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陽明山遊覽車撞公車 定檢合規定、司機無重大違規紀錄

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導

今天中午12時陽明山湖山路一段，發生富灥有限公司365-V7號遊覽車追撞三重客運KKA-1022號事故，造成2車共計24人受傷案，事故原因尚待警消單位後續調查。交通部公路總局表示，目前得知事故車輛定檢及駕駛人資格均符合規定，無重大違規紀錄，本次事故現場已排除，並恢復通車。

公總表示，已於今天下午1時20分成立「0628遊覽車事故緊急應變小組」，並與台北市政府警察局、消防局等相關單位保持密切聯繫，辦理後續相關事宜。

本次事故共計24人受傷，包括遊覽車22人、三重客運2人，1人骨折較為嚴重，餘23人輕傷，受傷人員已分送內湖三總醫院6人、振興醫院2人、馬偕醫院5人、陽明醫院4人、新光醫院4人、榮民總醫院3人。公總表示，已要求富灥有限公司及台北市區監理所，立刻派員分赴各醫院探視傷患。

陽明山今天發生遊覽車與公車發生追撞車禍，現場24人受傷。記者蕭雅娟／翻攝
陽明山今天發生遊覽車與公車發生追撞車禍，現場24人受傷。記者蕭雅娟／翻攝

事故 遊覽車

延伸閱讀

陽明山遊覽車撞公車 24人受傷其中1人骨折送醫

仰德大道廂型車煞車失靈撞3貼機車 童噴飛重傷

仰德大道車禍 游男騎車出遊遭撞5歲兒重傷急救

影／仰德大道車禍...廂型車煞車失靈連環撞 釀6傷、1男童重傷

相關新聞

陽明山遊覽車撞公車 定檢合規定、司機無重大違規紀錄

今天中午12時陽明山湖山路一段，發生富灥有限公司365-V7號遊覽車追撞三重客運KKA-1022號事故，造成2車共計24...

屏東出火風景區流浪狗襲擊遊客 男子毀容送醫

屏東縣恆春鎮知名的「出火風景區」昨天下午，傳驚流浪狗咬傷人的事件，據了解，一名紀姓男子（48歲），於風景區內活動時，疑似...

影／台中警中槍 陳子敬提醒警「一顆子彈就要命」

台中市第二警分局偵查隊今天到彰化縣和美鎮蒐證時，一名偵查佐楊中勝遭涉案的李姓男子開槍射中左肩，幸好無生命危險，需住院兩天...

槍傷台中警男子 曾在彰化縣立美術館辦書法展

今天凌晨涉嫌在彰化縣和美鎮槍傷台中市警二分局員警的42歲李姓男子，警方攻堅圍捕時，他持槍與警方頑抗的畫面令人印象深刻，而...

「公園有蜜蜂快來抓...」 桃市農業局接通報哭笑不得

夏季蜂蛇開始出沒，旺季為每年5至10月，許多民眾會撥打市民專線1999請求捕蜂抓蛇，近年通報案件更飆破1萬多件，連公園中...

男縱走南三段疑高山症發作 空勤緊急救援

由4人組成的登山隊規畫在端午連假縱走南三段，成員的郭姓男子疑似有高山症，四肢無力不適，因下山需要花3天路程，緊急向花蓮縣...

影／三峽警取締違規攤販遭碎酒瓶攻擊 一個Move神閃避

新北市三峽區一名陳姓老先生今上午在老街賣竹筍時，因違規擺地攤遭員警勸離，不料一旁的兒子竟情緒失控，敲碎酒瓶用力劃向員警，...

陽明山遊覽車撞公車 24人受傷其中1人骨折送醫

台北市陽明山湖山路一段，今天中午12時許發生一起車禍，一輛富灥遊覽車，車頭撞上前方三重客運公車車尾，擋風玻璃當場碎裂，車...

假援交真詐財案件多 南警推出「阻詐藥籤」戳中笑點

電信詐騙案類中，警方分析以假援交真詐財最多，台南市警三分局最新推出「阻詐藥籤」，以詼諧有趣的文字提醒民眾，接到類似電話，...

影／飲酒爭執當街殺人 八里越南移工殺死同鄉警逮2嫌

新北市八里區昨晚發生29歲陳姓越南移工遭人當街殺死命案，警方於案發之後5個小時逮捕35歲武姓、37歲范姓男子，2嫌亦為越...

台東昨火燒車疑競速失控 今相驗2焦屍身分

台東東45縣道12公里處防汛道路，昨深夜發生轎車自撞路樹起火意外，警消據報滅火後，在車上發現2具焦屍，警方初步研判為車速...

82歲父病逝 女兒因疫情沒工作無力安葬慈善單位協助

82歲張姓老翁病逝醫院，唯一女兒在旅館做清潔工作，因新冠肺炎疫情影響失去工作，無力安葬父親，台中市唯石軒行善功德會捐出善...

熱門新聞

冥冥中死者要回家 鬼屋探險團直播前發現一遺體

台南女童腳皮嚴重燙黑半個月未就醫 警追查有無受虐涉家暴

高雄中央公園池塘現浮屍 男子疑溺斃

招了！台南女童疑受虐 繼父改口潑女童熱水

台南女童雙腳燙爛傳「早晚都被繼父跟媽媽毆打」 3月曾遭不當管教列保護中

國道3號、1號苗栗路段晚間相繼發生事故 後方車流回堵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。