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陽明山遊覽車撞公車 定檢合規定、司機無重大違規紀錄
今天中午12時陽明山湖山路一段，發生富灥有限公司365-V7號遊覽車追撞三重客運KKA-1022號事故，造成2車共計24人受傷案，事故原因尚待警消單位後續調查。交通部公路總局表示，目前得知事故車輛定檢及駕駛人資格均符合規定，無重大違規紀錄，本次事故現場已排除，並恢復通車。
公總表示，已於今天下午1時20分成立「0628遊覽車事故緊急應變小組」，並與台北市政府警察局、消防局等相關單位保持密切聯繫，辦理後續相關事宜。
本次事故共計24人受傷，包括遊覽車22人、三重客運2人，1人骨折較為嚴重，餘23人輕傷，受傷人員已分送內湖三總醫院6人、振興醫院2人、馬偕醫院5人、陽明醫院4人、新光醫院4人、榮民總醫院3人。公總表示，已要求富灥有限公司及台北市區監理所，立刻派員分赴各醫院探視傷患。
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