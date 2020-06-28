預告中獎號碼穩贏頭獎？ 護理師慘丟百萬欲哭無淚

今年4月，嘉義縣一名張姓女護理師在臉書認識一名自稱許姓男子，兩人透過臉書互相加line聊天，經過一段時間後，張女逐漸對許男產生信任感，許姓男子見時機成熟，就告知張女他其實是在澳門新濠娛樂公司擔任統計部經理，負責統計每一期香港民眾所下注的彩券號碼，再將號碼送到董事會，由董事會審核當期會開出的彩券號碼，也就是說他可以預先得知中獎號碼，他慫恿張女下注，保證只贏不輸，穩賺不賠。

張女經過許男鼓吹游說，便同意下注美金1000元，許男也打包票保證中獎，獎金高達港幣300萬元。就在張女匯款隔天，許男立即告知下注號碼全中，但領獎部分由公司的財務人員負責，這名財務人員以電話通知張女，領獎必須先繳交一筆新台幣17萬5千元的「境外稅」。張女為了領獎，緊急向朋友借錢，將所謂的境外稅金匯到對方的指定帳戶。

不料匯完境外稅後，財務又來電通知，因為張女並非香港居民，所以還得再以新台幣60萬元開立一個「安全帳戶」。張女此時才開始心生懷疑，但為了領到獎金，還是將錢匯入對方指定帳戶。

數日後，張女先是接獲一名自稱香港金管會主任的來電，詢問是否有一筆港幣300萬元的款項要匯入她的帳號，但是對話中語焉不詳，也並沒有說明獎金到底什麼時候會撥款；而後張女又接到許男訊息，竟是要求張女給他新台幣20萬元當紅包。最終張女還是把這筆所謂的紅包錢匯過去，但港幣300萬的獎金至今渺無影蹤，才認清這是一場騙局，自己已上當受騙。

刑事警察局分析，此類「假交友結合假投資」的新興詐騙手法，除了香港彩券，詐騙集團也常見以操作外匯期貨、投資虛擬貨幣、破解博弈網站後臺等為由，吸引民眾投入大筆資金，但是最後卻用各種理由拖延出金，或者再以各種名目，要求被害人不斷匯出更多費用。