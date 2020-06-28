屏東出火風景區流浪狗襲擊遊客 男子毀容送醫

屏東縣恆春鎮知名的「出火風景區」昨天下午，傳驚流浪狗咬傷人的事件，據了解，一名紀姓男子（48歲），於風景區內活動時，疑似誤闖流浪狗地盤，遭突襲咬傷，導致他的鼻子、臉頰多道嚴重撕裂傷，旁人見狀緊急送醫，目前仍在醫院救治當中。屏東縣政府農業處，獲報後目前已派員前往處理。

據了解，紀男連假期間與親友一同從台中到恆春遊玩，卻在昨天下午4時許，與親友到恆春鎮的「出火風景區」遊玩，過程中，他發現風景區內有2至3隻流浪狗，想蹲下來，向流浪狗示好，豈料，突然遭到流浪狗攻擊，導致臉部多道撕裂傷，一旁親友見狀嚇得趕緊通報處理。

醫療人員獲報後趕抵現場，並將紀男送往南門醫院搶救，所幸過程中他意識清楚，生命跡象穩定。由於紀男臉部有開放性傷口且多處撕裂傷，傷口最常約4公分，因此院方，施打破傷風疫苗後，反覆替他進行清創治療。

出火風景區保全表示，風景區內由於是開放空間，時常或有流浪狗在周邊流竄，目前還有大約有3至4隻在活動，多數流浪狗都只會對人吠不太會咬人，但攻擊事件，從過年時曾發生幼童遭流浪狗攻擊，而這次則是風景區內的第二次攻擊事件。

保全還說，流浪狗的警覺性本來就高，因此容易因為人的動作，而有過度反應，才可能會去攻擊人。

對此，屏東縣政府農業處表示，目前已向消防局聯繫確認地點，並請動保科乘動物管制車，攜帶吹箭、誘捕籠前往該地進行搜尋並補抓疑似行為犬隻，若未見犬隻放置誘捕籠捕抓，捕獲後的犬隻也將立刻帶回收容所。