快訊

F1／不想背負父親盛名 舒馬克兒子曾經棄父姓

獨／陪伴天母人33年！「大爺西餐」7月17日熄燈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東出火風景區流浪狗襲擊遊客 男子毀容送醫

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東縣恆春鎮知名的「出火風景區」昨天下午，傳驚流浪狗咬傷人的事件，據了解，一名紀姓男子（48歲），於風景區內活動時，疑似誤闖流浪狗地盤，遭突襲咬傷，導致他的鼻子、臉頰多道嚴重撕裂傷，旁人見狀緊急送醫，目前仍在醫院救治當中。屏東縣政府農業處，獲報後目前已派員前往處理。

據了解，紀男連假期間與親友一同從台中到恆春遊玩，卻在昨天下午4時許，與親友到恆春鎮的「出火風景區」遊玩，過程中，他發現風景區內有2至3隻流浪狗，想蹲下來，向流浪狗示好，豈料，突然遭到流浪狗攻擊，導致臉部多道撕裂傷，一旁親友見狀嚇得趕緊通報處理。

醫療人員獲報後趕抵現場，並將紀男送往南門醫院搶救，所幸過程中他意識清楚，生命跡象穩定。由於紀男臉部有開放性傷口且多處撕裂傷，傷口最常約4公分，因此院方，施打破傷風疫苗後，反覆替他進行清創治療。

出火風景區保全表示，風景區內由於是開放空間，時常或有流浪狗在周邊流竄，目前還有大約有3至4隻在活動，多數流浪狗都只會對人吠不太會咬人，但攻擊事件，從過年時曾發生幼童遭流浪狗攻擊，而這次則是風景區內的第二次攻擊事件。

保全還說，流浪狗的警覺性本來就高，因此容易因為人的動作，而有過度反應，才可能會去攻擊人。

對此，屏東縣政府農業處表示，目前已向消防局聯繫確認地點，並請動保科乘動物管制車，攜帶吹箭、誘捕籠前往該地進行搜尋並補抓疑似行為犬隻，若未見犬隻放置誘捕籠捕抓，捕獲後的犬隻也將立刻帶回收容所。

紀姓男子（48歲）連假期間到恆春鎮知名的「出火風景區」遊玩，卻不慎遭流浪狗咬傷，造成臉部多道撕裂傷。記者陳弘逸／翻攝至臉書
紀姓男子（48歲）連假期間到恆春鎮知名的「出火風景區」遊玩，卻不慎遭流浪狗咬傷，造成臉部多道撕裂傷。記者陳弘逸／翻攝至臉書

流浪狗 屏東縣政府 恆春

延伸閱讀

7隻浪浪生前受虐骨折燙傷毒死後被燒 彰警全力緝兇

一排浪浪馬路躺平疑遭虐殺 彰化縣動物防疫所追查兇手

屏東為解流浪動物難題 展開絕育及寵物登記晶片調查

未鍊好讓狗街上趴趴走 新北開罰飼主3000元

相關新聞

陽明山遊覽車撞公車 24人受傷其中1人骨折送醫

台北市陽明山湖山路一段，今天中午12時許發生一起車禍，一輛富灥遊覽車，車頭撞上前方三重客運公車車尾，擋風玻璃當場碎裂，車...

獨╱聰明用路人？黃牌重機騎上國道 民眾傻眼「吉還凶？」

近日連假國道塞車嚴重，日前交通部長林佳龍對塞車的評論「要做聰明的用路人，要趨吉避凶」，引發社會爭議，有讀者向本報投訴，昨...

影／台東市人工湖旁防汛道路深夜火燒車 2焦屍難辨識

昨(27日)晚上23點12分，台東市人工湖旁堤防道路往台東大橋方向傳出自小客車火警，警消趕抵現場時，已經陷入火海，警消撲...

預告中獎號碼穩贏頭獎？ 護理師慘丟百萬欲哭無淚

今年4月，嘉義縣一名張姓女護理師在臉書認識一名自稱許姓男子，兩人透過臉書互相加line聊天，經過一段時間後，張女逐漸對許...

屏東出火風景區流浪狗襲擊遊客 男子毀容送醫

屏東縣恆春鎮知名的「出火風景區」昨天下午，傳驚流浪狗咬傷人的事件，據了解，一名紀姓男子（48歲），於風景區內活動時，疑似...

槍傷台中警男子 曾在彰化縣立美術館辦書法展

今天凌晨涉嫌在彰化縣和美鎮槍傷台中市警二分局員警的42歲李姓男子，警方攻堅圍捕時，他持槍與警方頑抗的畫面令人印象深刻，而...

「公園有蜜蜂快來抓...」 桃市農業局接通報哭笑不得

夏季蜂蛇開始出沒，旺季為每年5至10月，許多民眾會撥打市民專線1999請求捕蜂抓蛇，近年通報案件更飆破1萬多件，連公園中...

男縱走南三段疑高山症發作 空勤緊急救援

由4人組成的登山隊規畫在端午連假縱走南三段，成員的郭姓男子疑似有高山症，四肢無力不適，因下山需要花3天路程，緊急向花蓮縣...

影／三峽警取締違規攤販遭碎酒瓶攻擊 一個Move神閃避

新北市三峽區一名陳姓老先生今上午在老街賣竹筍時，因違規擺地攤遭員警勸離，不料一旁的兒子竟情緒失控，敲碎酒瓶用力劃向員警，...

假援交真詐財案件多 南警推出「阻詐藥籤」戳中笑點

電信詐騙案類中，警方分析以假援交真詐財最多，台南市警三分局最新推出「阻詐藥籤」，以詼諧有趣的文字提醒民眾，接到類似電話，...

影／飲酒爭執當街殺人 八里越南移工殺死同鄉警逮2嫌

新北市八里區昨晚發生29歲陳姓越南移工遭人當街殺死命案，警方於案發之後5個小時逮捕35歲武姓、37歲范姓男子，2嫌亦為越...

台東昨火燒車疑競速失控 今相驗2焦屍身分

台東東45縣道12公里處防汛道路，昨深夜發生轎車自撞路樹起火意外，警消據報滅火後，在車上發現2具焦屍，警方初步研判為車速...

熱門新聞

冥冥中死者要回家 鬼屋探險團直播前發現一遺體

台南女童腳皮嚴重燙黑半個月未就醫 警追查有無受虐涉家暴

高雄中央公園池塘現浮屍 男子疑溺斃

重機遭取締貼文取暖 警方調原廠照狠打臉

國道3號、1號苗栗路段晚間相繼發生事故 後方車流回堵

影／仰德大道車禍...廂型車煞車失靈連環撞 釀6傷、1男童重傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。