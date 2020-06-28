槍傷台中警男子 曾在彰化縣立美術館辦書法展

今天凌晨涉嫌在彰化縣和美鎮槍傷台中市警二分局員警的42歲李姓男子，警方攻堅圍捕時，他持槍與警方頑抗的畫面令人印象深刻，而他其實以更生人身分，寫了一手好書法，2018年12月還曾應邀在彰化縣立美術館舉辦「墨契傳神~李xx書法多媒材創作展」，此一結合傳統與創新的書法展，獲得不錯評價。

彰化縣文化局長張雀芬說，李姓男子是應是申請展，一般而言，只要寄來作品，達到藝術水平，不論個人出身或是服過刑的更生人，都可以開創作展，過去也常有監獄代為申請辦創作展的例子。

依彰化縣文化局在此一創作值展的簡介指出，李是南投埔里人，雖沒有受正規的書法教育，在因緣際會下跟隨周姓國寶級書法大師學習書法，透過每日一字的堅持鍛鍊，自成一格。他的書法由行書開始，加入隸書與草書的元素，每日專研臨摹，筆畫間漸漸展現出文字之美，也受到書法同好的肯定。

李的書法擅長於濃淡墨色及色彩的運用，將黑白分明的字體遊走於色彩之間，讓人有著遠看似潑墨，近看卻成書的意象，並善於運用拓本技巧，增添書法的古雅之美。

除了書法創作，李還將書法融入陶藝創作之中，結合藝術與生活的多元創作，陶藝手拉坏、陶盤皆是其創作之素材。尤其手工製作之茶盤更是一絕，以大地自然形象為師，運用木雕技法親手打造，將書法藝術與生活創意結合，展現其獨特風格，使藝術作品更親近普羅大眾，除了實用也增添藝術及典藏價值。