「公園有蜜蜂快來抓...」 桃市農業局接通報哭笑不得

夏季蜂蛇開始出沒，旺季為每年5至10月，許多民眾會撥打市民專線1999請求捕蜂抓蛇，近年通報案件更飆破1萬多件，連公園中的蜜蜂、埤塘邊的蛇類都被通報，讓桃園市政府農業局哭笑不得。

捕蜂捉蛇大隊自2015年10月成立，將桃園分為4區，由4個大隊分別負責北區、南區、海邊、山區捕蜂捉蛇業務，每年4月起捕蛇案件開始增加，直到11月底蛇準備冬眠通報數量才漸減；5至10月蜜蜂活動較旺盛，單月通報案件數皆達300件以上，7月甚至有500多件。

林務科長傅瀅濱說，過去若有蜜蜂在居家「築巢」，長輩會說這是閩南語中的「作壽」，對家中長輩有祈求長壽的意義，被認為是吉兆，但隨時代變遷，民眾在家中看到蜂巢大多會驚嚇，希望趕緊摘除。不過連公園裡的蜜蜂都被通報，他無奈的笑說，只能跟民眾解釋蜜蜂需要採蜜，若經評估後沒有危險性建議保留並共存。

「被捕捉的蜂蛇是不是會被拿來做成藥酒？」嚴姓小姐說，有聽過消防隊員會把蜂蛇拿來做藥酒的說法，黃姓民眾則表示，毒蜂蛇危險性高應該會被處死，對此傅瀅濱回應，經通報後捕捉的蜂蛇，如有受傷會先交由野鳥協會治療，無毒蜂蛇會找尋適當的農田、埤塘邊野放；有毒蜂蛇則會選擇更偏僻山區。