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大城農地垃圾山火警引民怨 地檢署偵辦

中央社 / 彰化縣28日電

彰化縣大城鄉一處堆置大量廢棄物農地24日起火燃燒，直到昨天仍有燃燒情形，經撲滅後，消防隊今天前往監控未見復燃；居民憤怒要求縣府嚴辦，環保局表示，全案已送法辦。

這處農地堆置大量雜物，24日晚間不明原因起火燃燒，濃濃黑煙及伴隨而來的臭氣令居民憤怒，火勢悶燒到26日被撲滅，不料昨天又局部復燃，再被撲滅。為預防再起火，彰化縣消防局大城分隊今天上午派人車到場巡視，未發現火苗，持續不定時監控。

居民懷疑遭人惡意放火燒垃圾，要求彰化縣政府嚴辦，對此，縣政府環境保護局表示，一名邱姓民眾承租農地堆置廢棄物，24日發生火災，消防局獲報後立即前往滅火，現場堆置大量廢木材及雜物、塑膠廢棄物等易燃物品，起火面積約300平方公尺。

環保局指出，邱姓承租人未經主管機關許可，土地堆置廢棄物，並從事廢棄物儲存、清除、處理業務，初估堆置4000立方公尺。

環保局說，日前與彰化縣警察局芳苑分局踏勘確認堆放廢棄物後，全案5月21日已由芳苑分局依違反廢棄物清理法，報請彰化地方檢察署偵辦。

環保局表示，案場於民國109年1月以前已堆置大量廢木材混和物，地主提供土地給他人棄置廢棄物屬實，後續若承租人無力清除，將要求地主負清除責任，另一方面由警方擴大調閱監視器追查出入車輛，並配合消防局釐清起火原因及追究責任。

廢棄物 農地

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