端午連假 白河警告發違規執法不手軟

端午假期近尾聲，為貫徹公權力，台南市白河警分局4天來共動員警力215人次，取締交通違規，從白天到深夜不間斷守護市民安全。

白河警方說，端午連假共計查獲3件酒後駕車、舉發違規改裝車體、變更設備30件、無照駕駛7件、通報環保局召回噪音車輛9件，除維持交通順暢外，更有效防制危險駕車及噪音改裝及車輛妨害安寧。

而連假期間，轄內山區道路發生路樹倒塌2件及大型車勾落電纜線1件，影響行車安全。警方立即到場，實施交通管制疏導、通報警廣請用路人改道，並協助工程單位迅速排除，保護行經車輛安全。