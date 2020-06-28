端午連假 白河警告發違規執法不手軟
端午假期近尾聲，為貫徹公權力，台南市白河警分局4天來共動員警力215人次，取締交通違規，從白天到深夜不間斷守護市民安全。
白河警方說，端午連假共計查獲3件酒後駕車、舉發違規改裝車體、變更設備30件、無照駕駛7件、通報環保局召回噪音車輛9件，除維持交通順暢外，更有效防制危險駕車及噪音改裝及車輛妨害安寧。
而連假期間，轄內山區道路發生路樹倒塌2件及大型車勾落電纜線1件，影響行車安全。警方立即到場，實施交通管制疏導、通報警廣請用路人改道，並協助工程單位迅速排除，保護行經車輛安全。
白河分局表示，今年端午節警方日間於關仔嶺溫泉各景點、菁寮老街、各廟宇等熱門觀光景點及白河蓮花季賞蓮等重點道路，派遣交通疏導崗。另以機動巡邏，採，加強交通疏導，避免發生壅塞。夜間至深夜，每晚就台1線、市道172、174、175等道路，連續4天至深夜4點，規劃取締酒後駕車及防制危險駕車勤務，於轄境入口處採閉鎖式強力路檢，一發現違規即嚴正舉發，讓這個端午節均未發生重大事故或滋擾案件。
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