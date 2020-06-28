男縱走南三段疑高山症發作 空勤緊急救援

由4人組成的登山隊規畫在端午連假縱走南三段，成員的郭姓男子疑似有高山症，四肢無力不適，因下山需要花3天路程，緊急向花蓮縣消防局求援，並請空勤總隊前往救援。特搜人員到馬路巴拉讓山3000多公尺順利接到人，郭男生命徵象穩定，緊急送往慈濟醫院就醫治療。

空勤總隊第一大隊指出，登山隊一行有4人，25日自瑞穗林道入山，於登山第3天時，郭姓男子無法進食及背重物，且肢體無力，出現高山症症狀，因此申請空中支援協助下山救援。駐地於花蓮的一大隊第三隊接獲報案後，待命飛行機組員及特搜人員共6人，立即前往施救。

空勤總隊於10時13分起飛，目視搜尋後，於10時35分發現待救者，立即執行吊掛任務，於10時41分完成患者吊掛至機艙。郭男入艙後由特搜人員予以血壓、血氧量檢測，雖體力虛弱，不過生命徵象良好，於11時將患者送至花蓮市國福大橋棒壘球場，轉由消防人員後送醫院。