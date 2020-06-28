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男縱走南三段疑高山症發作 空勤緊急救援

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

由4人組成的登山隊規畫在端午連假縱走南三段，成員的郭姓男子疑似有高山症，四肢無力不適，因下山需要花3天路程，緊急向花蓮縣消防局求援，並請空勤總隊前往救援。特搜人員到馬路巴拉讓山3000多公尺順利接到人，郭男生命徵象穩定，緊急送往慈濟醫院就醫治療。

空勤總隊第一大隊指出，登山隊一行有4人，25日自瑞穗林道入山，於登山第3天時，郭姓男子無法進食及背重物，且肢體無力，出現高山症症狀，因此申請空中支援協助下山救援。駐地於花蓮的一大隊第三隊接獲報案後，待命飛行機組員及特搜人員共6人，立即前往施救。

空勤總隊於10時13分起飛，目視搜尋後，於10時35分發現待救者，立即執行吊掛任務，於10時41分完成患者吊掛至機艙。郭男入艙後由特搜人員予以血壓、血氧量檢測，雖體力虛弱，不過生命徵象良好，於11時將患者送至花蓮市國福大橋棒壘球場，轉由消防人員後送醫院。

消防局表示，接獲山搜義消張先生轉報，郭男位於馬路巴拉讓山西峰，標高3191公尺，山上人員以電話聯繫，指稱郭男高山症狀已有2天，無法進食無法背負背包肢體無力，因下降到安全高地還要3天，無法立即下降，需要航空器協助。

登山隊員郭男（右）出現高山症症狀，由空勤總隊協助下山送醫。圖／空勤總隊第一大隊提供
登山隊員郭男（右）出現高山症症狀，由空勤總隊協助下山送醫。圖／空勤總隊第一大隊提供
空勤總隊執行吊掛任務，將疑似有高山症的郭男送醫急救。圖／空勤總隊第一大隊提供
空勤總隊執行吊掛任務，將疑似有高山症的郭男送醫急救。圖／空勤總隊第一大隊提供

空勤總隊 高山症 患者

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