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影／三峽警取締違規攤販遭碎酒瓶攻擊 一個Move神閃避

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導

新北市三峽區一名陳姓老先生今上午在老街賣竹筍時，因違規擺地攤遭員警勸離，不料一旁的兒子竟情緒失控，敲碎酒瓶用力劃向員警，所幸員警即時向後退，才沒被割傷，並立刻使用辣椒水將陳男制伏，訊後依妨害公務罪送辦。

監視器畫面拍下，員警蔡紀東勸離老先生時，陳男突然站了出來，對著員警大聲咆哮，老先生雖試圖上前阻止兒子，但他火氣卻越來越大，突然敲碎裝開水的玻璃酒瓶，朝著員警步步逼近。

員警見狀，一邊與陳男保持安全距離，一邊勸說他放下酒瓶，不料陳男竟一個箭步向前，持碎酒瓶朝員警猛力揮下，所幸員警早有防備，一個閃身驚險躲過，為避免事態擴大，也立刻拿出辣椒水將陳男制伏，過程中員警毫髮無傷，但陳男卻自己劃傷手掌。

警方表示，經通報救護車到場，陳男包紮後並無大礙，隨即將他帶回派出所，訊後依社維法、妨害公務罪送辦。

員警一個閃身，驚險躲過攻擊。記者吳亮賢／翻攝
員警一個閃身，驚險躲過攻擊。記者吳亮賢／翻攝

妨害公務 救護車

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