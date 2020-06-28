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改裝車超速擾民 端午連假南警加強取締

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市南區濱南路段夜間常有改裝車輛超速行駛，不僅噪音擾民，更影響周邊道路交通安全，市警六分局昨晚出動24名警力，結合交通警察大隊及環保局，在濱南路與喜樹路口，加強取締改裝及噪音車輛。

警方說，稽查針對噪音、改裝車輛加強攔檢，共攔檢汽、機車32輛，舉發交通違規11件，其中改裝燈光7件、頭燈變更2件、無照駕駛計程車1件、計程車駕駛人未向警察機關辦理執業登記，領取執業登記證，即行執業1件；排氣管噪音檢測9輛，檢測不合格4輛、召回監理站檢驗1輛。

交通組說，不當改裝車體、電氣設備，車輛安全結構可能減弱，危及自己及其他用路人的安全，依道路交通管理處罰條例第18條可處2400元以上9600元以下罰鍰，並責令檢驗。

改裝排氣管部分，警方除依違反噪音管制法，可處車主或駕駛人罰鍰外，也可依道路交通管理處罰條例第16條處罰。另外駕駛人如有危險駕駛行為，觸犯道路交通管理處罰條例第43條，可處6000元以上24000元以下罰緩，最重可依刑法公共危險罪移送法辦。

台南市南區濱南路段夜間常有改裝車輛超速行駛，噪音擾民，市警六分局昨晚在濱南路與喜樹路口，加強取締改裝及噪音車輛。 記者黃宣翰／翻攝
台南市南區濱南路段夜間常有改裝車輛超速行駛，噪音擾民，市警六分局昨晚在濱南路與喜樹路口，加強取締改裝及噪音車輛。 記者黃宣翰／翻攝

噪音 警察 計程車

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