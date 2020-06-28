假援交真詐財案件多 南警推出「阻詐藥籤」戳中笑點

電信詐騙案類中，警方分析以假援交真詐財最多，台南市警三分局最新推出「阻詐藥籤」，以詼諧有趣的文字提醒民眾，接到類似電話，速撥165反詐騙專線，保證「藥到病除」，令許多人會心一笑。

警方說，假援交真詐騙常見手法，包括盜用美女圖再加LINE，接著要求民購買遊戲點數，有的還要求要交出個資才能援交，不給的話被恐嚇斷手斷腳。警方請民眾接到來路不明的電話，請不要理會，馬上撥165反詐騙專線查證。

藥籤註明「蒲隆宮」第165籤，症頭「空虛寂寞覺得冷」 ，藥方則有「寂寞男眼淚一碗，單身狗毛五根，煮熟公雞蛋兩粒，路邊野花五朵，搗碎煮沸攪拌水滾，飲前大吼三聲，飲畢速撥165，保證藥到病除。」