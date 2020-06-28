影／飲酒爭執當街殺人 八里越南移工殺死同鄉警逮2嫌

新北市八里區昨晚發生29歲陳姓越南移工遭人當街殺死命案，警方於案發之後5個小時逮捕35歲武姓、37歲范姓男子，2嫌亦為越南籍移工，起因於之前的飲酒爭執引發衝突，全案依殺人罪嫌偵辦。

警方初步調查，雙方都是附近工廠的合法越南移工，雖然分屬不同公司，但下班後閒暇時間常常呼朋引伴聚在一起喝酒，彼此認識，也都清楚對方的日常活動範圍。據稱之前曾在酒後爭執，陳姓移工被指控動手毆打武姓移工。

武男因此懷恨在心，昨晚身上帶了1把長約20公分尖刀，邀約范姓男子同行，意圖教訓陳姓男子，雙方在八里左岸的忠四、文興街口遇上，3人扭打混亂之際，1刀刺進右胸，當場鮮血噴濺人倒地，2嫌隨即逃離，陳男送醫急救宣告不治。