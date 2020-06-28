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台東昨火燒車疑競速失控 今相驗2焦屍身分

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平／台東即時報導

台東東45縣道12公里處防汛道路，昨深夜發生轎車自撞路樹起火意外，警消據報滅火後，在車上發現2具焦屍，警方初步研判為車速過快失控所致。不過，有在地車友透露，該防汛道路，不時就有車聚和競速交流，被稱為「台東公主道」。

警方表示，事故現場路段道路筆直，且有高低落差，經初步丈量及重建現場，研判轎車速度過快，失控先擦撞紐澤西護欄後，再衝撞一旁路樹；據車牌線索為高雄車輛，但車上2名男性死者，由於燒成焦屍，難以辨識確實身分，檢察官今天下午進行相驗事宜。

這起自撞火燒車意外發生在昨天深夜11點15分，一輛由西向東行駛自的轎車，行經東45線12公里處防汛道路時，突失控衝撞路樹，車輛瞬間起火燃燒，民眾發現報警處理，警消據報趕抵現場，拉起水線滅火，不到20分鐘控制火勢。

由於火勢猛烈整輛車燒得只剩骨架猶如廢鐵，警消也在車上發現2名男性焦屍，研判駕駛及乘客逃生不及，雙雙葬身火窟。而現場由於撞擊力道大，1棵路樹被攔腰撞斷外，車上零件和隨車工具也噴飛散落一地。檢察官今天下午進行遺體刑事相驗。

不過，有在地車友透露該防汛道路晚上不時有改車及玩車的車友約聚，進行交流（競速），有時候是本地車友，也會邀請外縣市車友來，不只是轎車，也有機車，昨晚就收到相關訊息有車聚活動，但不知道事故車輛是外地還是本地。

該車友表示，該防汛道路已成為車友約聚的場所，因此大家私底下稱「台東公主道」。據了解，公主道為香港一條公路名稱，因港星鄭伊健多年前拍以改裝車輛競速為題材的影片「極速傳說」，公主道因而被大家所知。

東45縣道防汛道路，不時就有車聚和競速交流，被車友稱為「台東公主道」。記者尤聰光／攝影
東45縣道防汛道路，不時就有車聚和競速交流，被車友稱為「台東公主道」。記者尤聰光／攝影
現場由於撞擊力道大，1棵路樹被攔腰撞斷。記者尤聰光／攝影
現場由於撞擊力道大，1棵路樹被攔腰撞斷。記者尤聰光／攝影
台東東45縣道12公里處防汛道路，昨深夜發生轎車自撞路樹起火意外，警消據報滅火後，在車上發現2具焦屍，警方初步研判為車速過快失控所致。記者尤聰光／翻攝
台東東45縣道12公里處防汛道路，昨深夜發生轎車自撞路樹起火意外，警消據報滅火後，在車上發現2具焦屍，警方初步研判為車速過快失控所致。記者尤聰光／翻攝
事故現場車上零件和隨車工具也噴飛散落一地。記者尤聰光／攝影
事故現場車上零件和隨車工具也噴飛散落一地。記者尤聰光／攝影

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