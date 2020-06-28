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影／山林大火3天陸空合力滅火 空勤大隊長以機組員為榮

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市大甲溪事業區第38林班，即馬武佐野郡山在端午節連假前一天發生森林火災，歷經49小時，共動員132人投入火場進行滅火工作，在東勢、南投、羅東林區管理處、退輔會、雪霸國家公園管理處、空勤總隊等單位通力合作下，前晚6點已成功控制火勢，昨天只剩一處有煙，粗估燃燒面積約有3.7公頃；參與空中滅火的空勤總隊第2大隊第3隊連4天協助滅火，大隊長林國強今天說，「我以身為這些機組員主管為榮，我們會繼續努力」。

空勤大隊長林國強表示，這次38林班火災，東勢林管處動員能力快速驚人，讓他確實體認林務局人員對森林維護熾熱的團結心，他說雖老天爺幫了點小忙，山區短暫下雨，但該處在直升機降溫後，派遣人員進入清理火場做了最好示範，和去年農曆過年南投處日月潭南勢村附近大火灑水後的火場處理同樣有效率，也表示近幾年空勤總隊與林務局的協訓教育獲得成效。

林國強這次也飛行一架次參與山林火警滅火任務，他說飛行機組員森林滅火操作精熟，火場變化判斷及滅火戰術運用也到位，他以身為這些機組員主管為榮。

東勢林管處表示，這次山林火警火場林相為針闊葉混淆林，芒草及矮灌叢密布易燃，火勢順著風勢不斷延燒，火勢蔓延迅速，東勢林區管理處第一時間啟動救火機制，成立前進指揮所，迅速調派森林護管員組成機動救火隊上山搶救，克服險竣地勢，持續救火，於火場東、西、南、北側開闢防火線1100公尺，阻絕火勢向外延燒，同時黑鷹直升機空中投水灌灑，提升滅火效能，累計投水97次，陸空全力合作，守住台灣珍貴的山林資源。看到火勢控制，山林雖然黃褐一片，但還是守護了未被波及的森林，森林護管員表示：「再累，都值得了」。

東勢林區管理處呼籲，民眾上山請注意防火，若發現森林火災盡速通報消防單位或撥打林務局保林專線0800-000930進行通報。

馬武佐野郡山的山林火警，東勢林管處和空勤總隊等單位派人員搶救。圖／東勢林管處提供
馬武佐野郡山的山林火警，東勢林管處和空勤總隊等單位派人員搶救。圖／東勢林管處提供
馬武佐野郡山的山林火警，東勢林管處和空勤總隊等單位派人員搶救。圖／東勢林管處提供
馬武佐野郡山的山林火警，東勢林管處和空勤總隊等單位派人員搶救。圖／東勢林管處提供
馬武佐野郡山的山林火警，東勢林管處和空勤總隊等單位派人員搶救。圖／東勢林管處提供
馬武佐野郡山的山林火警，東勢林管處和空勤總隊等單位派人員搶救。圖／東勢林管處提供

空勤總隊 火災 黑鷹直升機

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馬武佐野郡山 火燒3.7公頃

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影／馬武佐野郡山森林火災延燒2公頃 空勤出動載水灌救

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