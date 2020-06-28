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影／南投郡大山登山客頭受傷 黑鷹直升機吊掛救下山
一名男子登南投郡大山時受傷，頭部撕裂傷急需救援，空勤總隊勤務第二大隊第三隊今天派黑鷹直升機飛往高山，載回傷者送醫治療。
空勤總隊勤務第二大隊第三隊今天派黑鷹直升機，飛行組員正駕駛劉榮台、副駕駛張志豪、機工長徐史瑾，另有共勤單位消防署特搜隊員柯國森、黃柏蒼出勤。
空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊昨晚9點10分接獲總隊勤務指揮中心電話通知後，今天執行南投縣郡大山山難救援任務，登山隊伍一行6人，登山途中一名登山客55歲張姓男子因頭部撕裂傷無法走路，申請空中支援協助吊掛下山就醫。
黑鷹直升機編號NA-705號機執行任務，今天早上6點12分起飛，到達目標區開始搜索，6點41分發現目標，機組員即刻實施空中偵察作業，完成救援提示後開始作業，吊掛傷患進機艙，7點20分返回清泉崗落地，傷患交救護車，圓滿達成完成。
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