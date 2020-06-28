影／出海夜遊基隆嶼遊艇擱淺 2男1女飽受虛驚

1艘遊艇昨晚在基隆嶼西南岸際擱淺，船上有2男1女受困待援。海巡署基隆嶼安檢所人員攜帶救援裝備前往救援，基隆碧砂漁港也有海巡人員由「里海」遊艇船長王銘祥，開船載運往現場支援，順利救出3人，均無大礙。

海巡署第二(北基)巡防區指揮部今早表示，昨晚8點多接獲通報，基隆籍1艘遊艇在基隆嶼西南岸際擱淺，船上有3人受困，指揮基隆嶼海巡人員展開救援任務，並從碧砂漁港派人趕往支援。

基隆嶼安檢所人員抵達現場後，擔任基隆市救難協會志工，常利用休假參與各項救援工作的小隊長朱世豪，研判擱淺遊艇可能會翻覆，把握時機下水救援，順利將遊艇上3名受困民眾帶上基隆嶼，僅1人腿部輕微擦傷。

支援人力抵達後，協助傷者消毒包紮，將由里海遊艇將3人送返碧砂漁港，化解危機。