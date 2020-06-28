聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／出海夜遊基隆嶼遊艇擱淺 2男1女飽受虛驚
1艘遊艇昨晚在基隆嶼西南岸際擱淺，船上有2男1女受困待援。海巡署基隆嶼安檢所人員攜帶救援裝備前往救援，基隆碧砂漁港也有海巡人員由「里海」遊艇船長王銘祥，開船載運往現場支援，順利救出3人，均無大礙。
海巡署第二(北基)巡防區指揮部今早表示，昨晚8點多接獲通報，基隆籍1艘遊艇在基隆嶼西南岸際擱淺，船上有3人受困，指揮基隆嶼海巡人員展開救援任務，並從碧砂漁港派人趕往支援。
基隆嶼安檢所人員抵達現場後，擔任基隆市救難協會志工，常利用休假參與各項救援工作的小隊長朱世豪，研判擱淺遊艇可能會翻覆，把握時機下水救援，順利將遊艇上3名受困民眾帶上基隆嶼，僅1人腿部輕微擦傷。
支援人力抵達後，協助傷者消毒包紮，將由里海遊艇將3人送返碧砂漁港，化解危機。
第二岸巡隊表示：為民服務，急難救助是海巡署主要任務。民眾如發現海上危難事件，可立即撥打「118」免費報案專線，由海巡署派人協助處理及救護。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言