台中東勢路樹倒壓破車窗 警助3小時清除
各地氣溫高很熱，台中市東勢區前天下午山區大雨，一棵路樹倒塌，壓毀路邊一輛轎車，員警到場指揮交通，花３小時清除障礙，恢復交通。
台中市東勢分局茅埔派出所接獲民眾報案，稱因風雨過大，在東勢區慶福里慶福街玉清宮附近，有路樹倒塌壓毀路邊轎車，影響單向車輛通行。
茅埔所警員田中源獲報後立即趕到現場，設立警示交通錐管制人車，維護來往車輛通行安全外，並通知轎車車主，通報台中市工務局與東勢區清潔隊派員處理；清除人員開一台中型怪手並使用鍊鋸鋸樹，花費3小時終將倒塌路樹清除，路樹下的轎車後擋風玻璃破碎、後車廂左側鈑金凹陷，無人員傷亡，前晚６點恢復交通順暢。
東勢分局提醒民眾，因近日突降大雨，造成山區易發生落石及路樹倒塌情形，駕駛人進入山區應隨時注意天候、路況，務必要減速慢行，避免發生危險。若發現路面有枯木、落石或其它障礙物，立即通知主管機關或打110通知警方前往協助處理。
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