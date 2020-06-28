台中東勢路樹倒壓破車窗 警助3小時清除

各地氣溫高很熱，台中市東勢區前天下午山區大雨，一棵路樹倒塌，壓毀路邊一輛轎車，員警到場指揮交通，花３小時清除障礙，恢復交通。

台中市東勢分局茅埔派出所接獲民眾報案，稱因風雨過大，在東勢區慶福里慶福街玉清宮附近，有路樹倒塌壓毀路邊轎車，影響單向車輛通行。

茅埔所警員田中源獲報後立即趕到現場，設立警示交通錐管制人車，維護來往車輛通行安全外，並通知轎車車主，通報台中市工務局與東勢區清潔隊派員處理；清除人員開一台中型怪手並使用鍊鋸鋸樹，花費3小時終將倒塌路樹清除，路樹下的轎車後擋風玻璃破碎、後車廂左側鈑金凹陷，無人員傷亡，前晚６點恢復交通順暢。