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獨╱聰明用路人？黃牌重機騎上國道 民眾傻眼「吉還凶？」

聯合報 / 記者何祥裕╱新北即時報導

近日連假國道塞車嚴重，日前交通部長林佳龍對塞車的評論「要做聰明的用路人，要趨吉避凶」，引發社會爭議，有讀者向本報投訴，昨（27日）下午5時左右，開車經過國道3號南下24公里處時，發現一輛黃牌重機竟然在國道上奔馳，接著騎下新店交流道，讀者友人趕緊拍下誇張一幕，痛批這就是聰明用路人嗎？這樣是趨吉還是避凶？

讀者表示，他昨天下午開車在國道3號南下路段，約在24公里處看到一輛黃牌重型機車，沿著路肩一路騎，到了新店交流道南下匝道，就下新店往中興路一段方向騎去，他趕緊叫副駕駛座友人，以手機拍下這荒謬的一幕。

讀者說，離新店交流道最近的一個交流道，就是木柵深坑交流道，代表這名重機騎士至少在國道已經狂飆至少6公里，而且下交流道時，絲毫未看出要減速跡象，不太可能是誤闖，難道是平面道路太塞，乾脆上國道來當「聰明用路人？這樣比較趨吉避凶？」他已經將照片轉給國道相關單位處理。

根據交通部高速公路局網站宣導，高速公路目前除國3甲開放大型重機行駛外，其餘路段均禁行機車，依據「道路交通管理處罰條例」第33條第1項第7款及第4項，機車違規行駛高速公路，或車輛於高速公路逆向行駛處罰新台幣3,000~6,000元罰鍰。

若在高速公路上有任何狀況，高公局呼籲用路人立即靠邊停車找尋較安全之處所避難，並開啟危險警告燈，同時於車輛前方擺放車輛故障標誌，並撥打110、1968或利用1968 App之「警政報案」通知相關單位協助處理。

讀者提供本報獨家照片，昨天下午五時許，一輛黃牌重機竟然出現在國道三號新店交流道南下路段。圖╱讀者提供
讀者提供本報獨家照片，昨天下午五時許，一輛黃牌重機竟然出現在國道三號新店交流道南下路段。圖╱讀者提供

國道 高速公路

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