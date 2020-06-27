校旁夾娃娃機刀具組下架換可愛包 本報報導後立即改

基隆市立游泳池對面信二路有一間夾娃娃機店，其中一台裡面放的是有剁刀等5種刀的刀具組，今天有學生家長發現後向本報投訴，對面就有一所小學，如果小朋友夾到拿來玩，很容易傷人，恐有安全疑慮。經本報今晚報導後，晚間10點記者再前往了解，發現刀具組已下架，改換上可愛包包。

今天有學生家長投訴指出，信二路游泳池對面的一間夾娃娃機店時，其中一台裡面放的竟是刀具組，他覺得很不合適，一般都是放娃娃、3C產品、小電玩等，刀子實在很不合適，就怕小朋友好奇會去夾，每種刀看起來都十分鋒利，如果拿到很危險，等於讓小朋友隨手可得，不太恰當。

基隆市政府產發處表示，將派人前往了解，進行適當處置，市府也認為在校園旁把刀具組放夾娃娃機不太妥適。

市議員陳宜晚間表示，附近就有中興國小，夾娃娃機放置刀具組太誇張了，如果小朋友夾到拿去學校炫耀，恐怕有危險性，應放置一些可愛、安全的比較好，要請家長們提醒孩子不要夾危險物品。