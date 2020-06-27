仰德大道車禍 游男騎車出遊遭撞5歲兒重傷急救

台北市仰德大道一段今天下午發生重大車禍，吳男駕駛廂型車疑煞車失靈撞上前方由游男騎乘並載著5歲兒及親戚的機車，男童撞飛重傷昏迷，送醫急救。妻子騎車載女兒見狀相當著急。

台北市警消下午4時許獲報，仰德大道一段、國家安全局前方往下山路段發生車禍，警方調查，一輛廂型車疑因煞車失靈釀成車禍，包含一輛機車遭撞、一輛遊覽車受波及，共釀7傷，傷者分別是騎乘機車的游姓男子及其5歲兒子和親戚，另外還有廂型車駕駛及其他乘客。

警方表示，24歲吳男開廂型車載家人，下午行經國安局前方路段時，疑煞車失靈，吳男情急之下把車輛偏向山壁，想透過摩擦山壁讓車停止，直接撞上前方由游男騎乘的機車。

廂型車撞擊機車後，機車再直接衝撞前方遊覽車，騎車的游男及其5歲兒子與共乘親戚也遭撞飛，其中站在機車腳踏板上的男童傷勢較重，送醫前有呼吸心跳，但意識不清，且疑有血胸狀況。警方針對3名駕駛酒測，酒測皆為零。

游男當時與妻子一家四口，分騎2輛機車到陽明山遊玩，下午準備返家時，游男載著兒子和一名親戚，妻子則載女兒，一家出遊回程下山時卻遇上車禍，家人相當著急。詳細車禍原因仍待警方調查釐清。