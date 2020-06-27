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熊貓撞到牛？外送員車禍受傷 盼飼主出面賠償

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

1位從事Foodpanda外送的楊先生22日騎車經過金寧鄉湖南往金大的產業道路上，忽然有隻牛從路旁竄出，他閃避不及撞上，造成手腳多處挫傷，外送的機車也受損。他已報警處理，警方還在追查飼主身分，他盼縣府可幫忙追查飼主，還他一個公道。

年約30歲的楊先生今天找上本報投訴，他從事外送半年多，首次遇上這種衰事。楊先生說，22日下午4點多，他騎車從湖南往金大的產業道路，要外送披薩給客戶，沒想到忽然有牛衝出來，當時他的車速約50，但撞上牛的瞬間，巨大衝擊力的車子倒地滑行了數公尺，闖禍的牛嚇得趕快往旁邊走。

楊先生說，當下他趕緊打119，警消也趕到場處理，他就醫後返家休養，隔天一早家人陪他重回現場，闖禍的「凶手」還在旁悠閒吃草。他也查訪附近可能的養牛戶，但大家都不承認。下午他再重回現場，已不見闖禍的牛，直覺是被主人藏起來。

楊先生說，車禍後，很多網友建議他從牛標去追查，但這隻牛沒打牛標，特徵是頭部歪斜很明顯，他希望縣府與警察可以幫忙找出飼主。

因為這場車禍，造成楊先生的手腳多處挫傷，連生財工具機車也受損，估計要停工半個月以上，一想到一家人的生計都受到影響，他忍不住擔憂起來，希望相關單位正視這個問題，不要再有下一個受害者。

金寧分駐所表示，當下楊先生無法明確指出是哪頭牛撞到他，也沒做任何記號，那附近的牛隻很多，小牛都不會綁，他們事後查訪，周邊飼主都否認，警方會再調閱周邊監視器，進一步追查。縣府漁牧科也回應，會到附近進行查訪，積極協助找出飼主。

牛隻造成交通事故，縣議員董森堡表示，質詢時曾強烈要求縣府明訂畜牧業及牧場管理辦法，但如今仍無下文，金門牛隻畜養管理不當，除造成交通事故，還引發汙染集水區水源丶侵占公有地及營區等問題，縣府有獎勵措施卻不納管，造成的汙染及交通問題民眾又索賠無門，實在讓人無法接受。

1位從事Foodpanda外送的楊先生日前騎車經過金寧鄉湖南的產業道路上，忽然有隻牛從路旁竄出，讓他當場閃避不及撞上，造成他的手腳多處挫傷、外送的機車也受損。記者蔡家蓁／攝影
1位從事Foodpanda外送的楊先生日前騎車經過金寧鄉湖南的產業道路上，忽然有隻牛從路旁竄出，讓他當場閃避不及撞上，造成他的手腳多處挫傷、外送的機車也受損。記者蔡家蓁／攝影
外送員楊先生日前騎車經過金寧鄉湖南的產業道路上，忽然有隻牛從路旁竄出，讓他當場閃避不及撞上，造成他的手腳多處挫傷、外送的機車也受損。圖／楊先生提供
外送員楊先生日前騎車經過金寧鄉湖南的產業道路上，忽然有隻牛從路旁竄出，讓他當場閃避不及撞上，造成他的手腳多處挫傷、外送的機車也受損。圖／楊先生提供

事故 車禍 警察

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