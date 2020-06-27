影／學校旁夾娃娃機放剁刀等刀具組 學生家長：太危險

基隆市立游泳池對面信二路有一間夾娃娃機店，其中一台裡放的是有剁刀等5種刀的刀具組，今天有學生家長發現後反映，對面就有一所小學，如果小朋友去夾夾到拿來玩，很容易傷人，恐有安全疑慮。

今天下午有一名學生家長到信二路游泳池對面的一間夾娃娃機店時，發現其中一台竟放有刀具組，他覺得很不合適，一般都是放娃娃、3C產品、小電玩等，刀子實在很不合適，就怕小朋友好奇會去夾，每種刀看起來都十分鋒利，如果拿到很危險，等於讓小朋友隨手可得，不太恰當。

記者前往了解，發現店內有十多台夾娃娃機，有大型娃娃，但也有音響喇叭、電風扇、3C電器等，只有一台是放刀具組，每一盒有5種刀，分別是剁刀、主廚刀、料理刀、日式刀、水果刀，看上去非常鋒利。現場有4、5個人在夾，但沒有人夾刀，一名民眾說「夾到要幹嘛，刀很利危險，而且太重不好夾」。

一名夾娃娃的男子說，放刀子不太好，對面就有一所小學，小朋友會好奇，放可愛娃娃和3C產品好一點。

一般夾娃娃機多放娃娃、3C產品，基隆去年曾有其他業者放置活蝦，甚至今年在口罩一罩難求時，還有業者也在夾娃娃機放口罩，都引發爭議。