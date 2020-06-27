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端午連假...台中太平頭汴坑戲水釀意外 一移工落水溺斃
端午連假，台中市太平區頭汴坑溪今天下午傳出有一名移工落水失蹤意外，22歲阮姓越南籍男移工今天與二名友人到一江橋附近頭汴坑溪戲水釣魚，疑似不熟悉地形踩空落水失蹤，台中市消防局在今天下午4時36分獲報到場搜救，發現現場水域的水深約3米，緊急調派3名潛水人員下水搜救，在晚間近6時找到阮姓男移工，經打撈上岸後發現，已無呼吸心跳，明顯死亡，警方接手聯繫外勞仲介，並請協助家屬等後續調查、相驗等程序。
台中市消防局說明，今天下午4時36分獲報一江橋下游有人溺水失蹤後，由台中市車籠埔分隊小隊長洪献忠帶隊，出動2輛消防車輛、1輛救護車，在下午4時51分趕抵現場，由於現場水域水深約3米，因此並緊急調派3名潛水人員下水搜救，在晚間近6時，找到阮姓男移工，並打撈上岸。
據了解，這名22歲的越南籍阮姓男移工，今天與25歲杜姓越南籍男移工、26歲楊姓男子一起到頭汴坑溪釣魚玩水，阮姓男移工因不會游泳，以為岸旁水淺，下水玩水時，結果踩空落水，旋即失蹤，友人見狀，報案處理。
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