影／汽車右轉後竟斜著走 3輛停等紅燈機車被撞慘

24歲鄭姓男子26日晚上9時許，駕車行經新北市中和區莒光路，應該直角右轉壽德路，卻只轉了45度，一路斜著衝到對向車道，造成3輛停等紅綠燈的機車無辜被撞翻倒地，共造成3名機車騎士受傷送醫，其中一人腿部嚴重擦挫傷，所幸送醫後均無生命危險。

據了解，肇事汽車駕駛鄭男當時準備開車前往保養廠，自中和區莒光路右轉壽德路時，疑似轉彎時方向盤突然故障無法轉動，導致車輛無法調整行進方向，鄭男一時驚慌趕緊猛踩煞車，但仍衝到對向車道，撞上停等紅綠燈的3輛機車。