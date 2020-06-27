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中市槓中火今3度稽查 台電用1張漫畫秒懂爭議

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影／汽車右轉後竟斜著走 3輛停等紅燈機車被撞慘

聯合報 / 記者王長鼎

24歲鄭姓男子26日晚上9時許，駕車行經新北市中和區莒光路，應該直角右轉壽德路，卻只轉了45度，一路斜著衝到對向車道，造成3輛停等紅綠燈的機車無辜被撞翻倒地，共造成3名機車騎士受傷送醫，其中一人腿部嚴重擦挫傷，所幸送醫後均無生命危險。

據了解，肇事汽車駕駛鄭男當時準備開車前往保養廠，自中和區莒光路右轉壽德路時，疑似轉彎時方向盤突然故障無法轉動，導致車輛無法調整行進方向，鄭男一時驚慌趕緊猛踩煞車，但仍衝到對向車道，撞上停等紅綠燈的3輛機車。

鄭男經檢測後，酒測值為零，至於是否確實因為汽車機件故障導致發生車禍意外，現由中和警方調查釐清中。這起車禍事故也被路過民眾將事發過程影片上傳網路，引起眾多網友驚呼，「太恐怖了，機車根本沒得閃」、「駕駛是不是在度咕」，也有人說「好像在打保齡球。」

新北市中和區莒光路和壽德路口昨晚發生一起令人傻眼的誇張車禍意外，一輛汽車右轉後竟斜著走，宛如打保齡球般，衝撞 3輛停等紅燈機車，造成3名機車騎士無辜被撞倒。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區莒光路和壽德路口昨晚發生一起令人傻眼的誇張車禍意外，一輛汽車右轉後竟斜著走，宛如打保齡球般，衝撞 3輛停等紅燈機車，造成3名機車騎士無辜被撞倒。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區莒光路和壽德路口昨晚發生一起令人傻眼的誇張車禍意外，一輛汽車右轉後竟斜著走，宛如打保齡球般，衝撞 3輛停等紅燈機車，造成3名機車騎士無辜被撞倒。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區莒光路和壽德路口昨晚發生一起令人傻眼的誇張車禍意外，一輛汽車右轉後竟斜著走，宛如打保齡球般，衝撞 3輛停等紅燈機車，造成3名機車騎士無辜被撞倒。記者王長鼎／翻攝

車禍 車道

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