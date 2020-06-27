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高雄中央公園池塘現浮屍 男子疑溺斃

聯合報 / 記者林保光楊濡嘉/高雄即時報導

高雄市中央公園今天下午發現浮屍，民眾在公園內散步，突然見池塘有人在水上漂浮，臉部朝下，已無動靜，趕緊向警、消報案。消防隊派員打撈起浮屍，發現是男性，臉色已變黑，氣絕多時，身上無明顯外傷，確實死因仍待深入調查。

據了解，下午5點，有民眾在中央公園內散步，發現池塘有異物漂浮，仔細察看，竟是1名男子浮在水上，臉部朝下，趕緊向119報案。消防隊趕到公園池塘，下水搶救溺水者，但發現男子臉部已泛黑，氣絕多時，將屍體打撈上岸，通知警方處理。

警方訪查，發後附近停1輛機車，根據車籍聯絡到住高雄市鹽埕區的陳姓車主，才知道機車是車主的48歲的兒子騎出去，已聯繫陳姓車主到場指認，報驗調查陳姓男子的死因。

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高雄市中央公園池塘發現浮屍，消防隊員正打撈死者上岸。記者林保光／翻攝
高雄市中央公園池塘發現浮屍，消防隊員正打撈死者上岸。記者林保光／翻攝
警方根據中央公園內1輛機車，查出死者是車主的兒子。記者林保光／翻攝
警方根據中央公園內1輛機車，查出死者是車主的兒子。記者林保光／翻攝

高雄市 溺水

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