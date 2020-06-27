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影／你累了嗎？貨車臨停沒拉手煞車…滑行撞7輛機車
台中市30歲李姓貨車司機今天近中午送貨到太平區樹孝路大樓社區，因下車時未拉手煞車，就跑進去社區內洽公，5分鐘後，原本停放在路邊的小貨車向下滑行，撞上對向路邊停放的7輛機車。李姓貨車司機說，他因疏忽未拉手煞車所致，造成7輛機車毀損將由公司保險支付。
台中市警局太平分局說，這名李姓貨車司機因未拉手煞車，撞擊對向路邊停放的7輛機車，造成七輛機車毀損，本案無人受傷，李姓貨車司機沒有酒駕，台中市警局太平分局新平派出所依規定受理，並調閱相關監視器釐清肇事原因。警方仍持續加強該路段交通執法，並落實交通安全宣導，以維護用路人權益。
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