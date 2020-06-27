花蓮光復衛生所車棚失火 4輛機車遭波及

花蓮縣消防局今天下午接獲報案，指光復鄉中學街有房屋燃燒，懷疑是光復衛生所失火，消防人員趕到，發現是機車棚起火，很快布設水線灌救，7分鐘內撲滅火勢，有4台機車被燒毀，還好沒有人員傷亡。

消防局今天下午1時47分接獲報案，指中學街有房屋燃燒，消防局指派光復、富源、萬榮等分隊出動7車10人趕往灌救。光復車組在1時51分到達現場，發現是光復衛生所旁的機車棚燃燒，未延燒到衛生所，立刻布線射水，在1時58分即撲滅。