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花蓮光復衛生所車棚失火 4輛機車遭波及

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣消防局今天下午接獲報案，指光復鄉中學街有房屋燃燒，懷疑是光復衛生所失火，消防人員趕到，發現是機車棚起火，很快布設水線灌救，7分鐘內撲滅火勢，有4台機車被燒毀，還好沒有人員傷亡。

消防局今天下午1時47分接獲報案，指中學街有房屋燃燒，消防局指派光復、富源、萬榮等分隊出動7車10人趕往灌救。光復車組在1時51分到達現場，發現是光復衛生所旁的機車棚燃燒，未延燒到衛生所，立刻布線射水，在1時58分即撲滅。

經初步清查，光復鄉衞生所車棚燃燒面積約3坪，有4台機車及1台冰箱被燒毀，財損約15萬元，起火點及原因正由火場鑑識人員調查中。

花蓮光復衛生所機車棚今天下午1時許起火，消防人員很快撲滅火勢，但有4輛機車和一台冰箱被燒毀。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮光復衛生所機車棚今天下午1時許起火，消防人員很快撲滅火勢，但有4輛機車和一台冰箱被燒毀。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮光復衛生所機車棚今天下午1時許起火，消防人員趕往撲救。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮光復衛生所機車棚今天下午1時許起火，消防人員趕往撲救。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮光復衛生所機車棚今天下午1時許起火，消防人員很快撲滅火勢，但有4輛機車和一台冰箱被燒毀。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮光復衛生所機車棚今天下午1時許起火，消防人員很快撲滅火勢，但有4輛機車和一台冰箱被燒毀。圖／花蓮縣消防局提供

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