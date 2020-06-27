聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮光復衛生所車棚失火 4輛機車遭波及
花蓮縣消防局今天下午接獲報案，指光復鄉中學街有房屋燃燒，懷疑是光復衛生所失火，消防人員趕到，發現是機車棚起火，很快布設水線灌救，7分鐘內撲滅火勢，有4台機車被燒毀，還好沒有人員傷亡。
消防局今天下午1時47分接獲報案，指中學街有房屋燃燒，消防局指派光復、富源、萬榮等分隊出動7車10人趕往灌救。光復車組在1時51分到達現場，發現是光復衛生所旁的機車棚燃燒，未延燒到衛生所，立刻布線射水，在1時58分即撲滅。
經初步清查，光復鄉衞生所車棚燃燒面積約3坪，有4台機車及1台冰箱被燒毀，財損約15萬元，起火點及原因正由火場鑑識人員調查中。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言