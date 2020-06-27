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陽明山仰德大道連環車禍...至少7人送醫 下山路段暫封閉

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

陽明山國安局附近今天下午發生連環車禍。記者蔡翼謙／翻攝
陽明山國安局附近今天下午發生連環車禍。記者蔡翼謙／翻攝

台北市士林區陽明山仰德大道一段、國安局附近，今天下午4點發生連環車禍，疑先是一台機車與小型巴士碰撞，後方遊覽車又未注意，衍生第二波事故，警消初判至少7人受傷，陸續送醫治療中。

【中央社／台北27日電】

台北市仰德大道一段、國安局前方下山路段，今天下午4時餘發生遊覽車與廂型車、機車碰撞意外，共造成7人受傷送醫，下山路段暫時封閉，詳細車禍原因待進一步調查。

台北市消防局下午4時初獲報，陽明山仰德大道一段、國家安全局前方下山路段發生車禍，派出3輛水箱車、3輛特種車、7輛救護車，共29名消防救護員到場。

警消抵達現場後發現，現場是三車碰撞意外，一輛銀色廂型車、一輛遊覽車及一輛機車擦撞，共造成7人受傷送醫，所幸意識都清楚。不過，下山路段暫時封閉。詳細車禍原因仍待進一步調查釐清。

陽明山國安局附近今天下午發生連環車禍。記者蔡翼謙／翻攝
陽明山國安局附近今天下午發生連環車禍。記者蔡翼謙／翻攝

國安局 仰德大道 陽明山 車禍

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