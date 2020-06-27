重機遭取締貼文取暖 警方調原廠照狠打臉

陳姓男子和騎大型重機的車友遇警攔檢，不服分別遭員警以未依規定懸掛牌照、無防燙蓋等事由開罰單，在社群網站貼文取暖，認為警方「都是用他們覺得的角度去思考」、「覺得違法就開單」，並指警方「無權開罰單」。但員警也不是塑膠做的，今天調出原廠同款車種，狠狠打臉。

6月25日晚間10點50左右，陳姓男子與另名車友，分別騎普通重機車和大型重機車，路過高雄市中正四路高雄市新興分局前金分駐所前，遇新興警分局執行區域聯合巡邏路檢勤務，員警發覺陳的普通機車牌照「翹牌」，他的車友則是大型重機車排氣管無防燙蓋，分別對2人開出罰單。

事後他們將遭取締時的照片、錄影影像及罰單，貼上臉書「爆料公社」社群網站，說「對台灣交通心已死」，認為警方「一切都是我覺得違法就開單」、「要刁（刁難）先去做功課」、「可以不了解重車，但不要用自己的想法去決定這件事情的結果」，指責「台灣很多警察不懂，所以我們要自己說」，引起不少人呼應。

不過，高雄市警新興分局交通組長林明波提出陳姓男子機車「翹牌」的照片，今天開記者會說明，陳懸掛的牌照裝置「翹牌器」，可能「為好玩、耍酷求帥及追求速度而違規改裝」，躲避遭拍照逕行取締，違反道路交通安全規則。

對於騎大型重機車的男子，主張進口重機時排氣管就是防燙器，認為「全原廠我去哪裡生出來你們要的東西」、「07年的車要怎麼去官網找圖片，而且還是日本官網」、「10幾年過去了，法規改變自己心裡有點數」，認為受警方刁難。