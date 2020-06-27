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路過行車糾紛現場卻被要求下車盤查 車主：干我啥事
盤查鬧烏龍，一名劉姓車主昨天開著賓士車路過新北市鶯歌桃鶯路時，正好碰到警方在處理停車糾紛，但值勤員警誤以為也是當事者之一，警方持槍要求他下車、查證身分，劉姓車主事後在FB「爆怨公社」貼文抱怨，警方今天表示，當下查證後即讓對方離去，已向車主道歉並會檢討相關作為。
有民眾昨晚在「爆怨公社」抱怨，表示自己開車經過鶯歌鶯桃路時，碰到行車糾紛現場，結果被員警大陣仗持槍盤查，並且要他下車，他說「只是路過而已，人家在吵架干他什麼事」、「自認很無辜」。
警方表示，昨晚21時40分許接獲民眾報案，在桃鶯路上有行車糾紛，警方到場了解後，發現是2台車7個人因為停車影響出入引發糾紛，現場並無打架或持有違禁品。駕駛賓士車的劉姓駕駛只是路過此處，也遭到警方要求下車並查證身分，經了解後並非案件當事人，即讓該駕駛車輛離去。
警方表示，當事人已自行協調處理，經警方查證現場相關人身分，並現地守望及疏導交通後恢復道路順暢。對於持槍盤查劉姓車主一事，警方已經向劉姓車主道歉，並會檢討相關作為。
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