快訊

國道三號北上傳7車連環撞 2人受傷急送醫

國五塞爆 羅智強：國民黨做不好大家駡、民進黨駡大家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

路過行車糾紛現場卻被要求下車盤查 車主：干我啥事

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導

盤查鬧烏龍，一名劉姓車主昨天開著賓士車路過新北市鶯歌桃鶯路時，正好碰到警方在處理停車糾紛，但值勤員警誤以為也是當事者之一，警方持槍要求他下車、查證身分，劉姓車主事後在FB「爆怨公社」貼文抱怨，警方今天表示，當下查證後即讓對方離去，已向車主道歉並會檢討相關作為。

有民眾昨晚在「爆怨公社」抱怨，表示自己開車經過鶯歌鶯桃路時，碰到行車糾紛現場，結果被員警大陣仗持槍盤查，並且要他下車，他說「只是路過而已，人家在吵架干他什麼事」、「自認很無辜」。

警方表示，昨晚21時40分許接獲民眾報案，在桃鶯路上有行車糾紛，警方到場了解後，發現是2台車7個人因為停車影響出入引發糾紛，現場並無打架或持有違禁品。駕駛賓士車的劉姓駕駛只是路過此處，也遭到警方要求下車並查證身分，經了解後並非案件當事人，即讓該駕駛車輛離去。

警方表示，當事人已自行協調處理，經警方查證現場相關人身分，並現地守望及疏導交通後恢復道路順暢。對於持槍盤查劉姓車主一事，警方已經向劉姓車主道歉，並會檢討相關作為。

劉姓車主昨天開著賓士車路過新北市鶯歌桃鶯路時，正好碰到警方在處理停車糾紛，但值勤員警誤以為也是當事者之一，警方持槍要求他下車、查證身分。記者江婉儀／翻攝
劉姓車主昨天開著賓士車路過新北市鶯歌桃鶯路時，正好碰到警方在處理停車糾紛，但值勤員警誤以為也是當事者之一，警方持槍要求他下車、查證身分。記者江婉儀／翻攝

車主 爆怨公社

延伸閱讀

男模失業又因行車糾紛挨告 可憐2個月大兒成出氣筒

小丑搶匪持槍躲醫院 坂口健太郎帶「小綾瀨遙」狂逃

應召站有賓士車經常出入竟是警自己人 還倉皇跳樓骨折

老翁行車糾紛遭推倒 昏迷多日身亡檢警偵辦

相關新聞

端午連假第三天...北返湧車潮 二高中和段傳7車追撞

今天下午2時34分在國道3號北上土城至中和路段，在37.7公里處發生連環車禍，現場共有7輛自小客車擦撞成一排，消防人員獲...

國道8號油罐車與轎車事故 轎車司機卡駕駛座搶救脫困

台南市消防局救災救護指揮中心下午2時12分接獲民眾報案，台南市安南區安吉路三段國道8號0.4公里有油罐車及轎車車禍，立即...

桃園忠義公園身分不詳浮屍 紫條紋短袖上衣年約60歲

桃園市桃園區忠義公園水池今清晨有人發現1具浮屍，警方獲報到場，初步研判是50至60歲中年男性，由於身上無任何證件，周圍監...

女童遭遠雄廣場手扶梯夾傷 侯友宜：全盤檢驗手扶梯

新北市汐止遠雄購物廣場昨日下午發生一名女童遭手扶梯夾傷意外，新北市長侯友宜表示，市府已在第一時間去處理了解是發原因，會全...

老翁載孫女出遊撞汐止掃街車 一家四口受傷送醫

邱姓老翁開車載妻子、兩名孫女出遊，下午在新北市汐止區追撞前方停等紅燈的1輛掃街車，一家四口輕傷被送醫，警方懷疑邱精神不濟...

重機遭取締貼文取暖 警方調原廠照狠打臉

陳姓男子和騎大型重機的車友遇警攔檢，不服分別遭員警以未依規定懸掛牌照、無防燙蓋等事由開罰單，在社群網站貼文取暖，認為警方...

路過行車糾紛現場卻被要求下車盤查 車主：干我啥事

盤查鬧烏龍，一名劉姓車主昨天開著賓士車路過新北市鶯歌桃鶯路時，正好碰到警方在處理停車糾紛，但值勤員警誤以為也是當事者之一...

交友軟體遇假千金 男想當金龜婿不成反遭詐騙百萬

37歲吳姓女子在交友軟體假冒千金認識張姓男子，兩人聊天一個月，逐漸博取張好感，竟涉嫌假借多種理由，詐騙張100多萬元，最...

新住民家庭住陋屋 移民署屏東站媒合資源修繕贈洗衣機

屏東縣的潘姓阿嬤去年底透過新住民協會向移民署南區事務大隊屏東縣服務站求助，越南籍媳婦小幸（化名）居留證逾期，兩個孫子還小...

一期稻作收割後烽火四起 消防弟兄疲於奔命拜託別再燒

地球發燒，北斗、溪州、二林今天各發生一件露天燃燒，濃煙四起，鄰近村庄如陷五里霧，大城鄉廢棄物堆置場今天復燃，也是濃煙衝天...

百萬汽車路邊著火駕駛燒燙傷送醫 起火原因待釐清

新北市板橋區今天上午發生一起火燒車意外，消防局獲報到場迅速將火勢撲滅，在車上發現65歲楊姓男子身上多處燒燙傷，但意識清楚...

並排停車一定開單！嘉市車潮暴增 警：惡性違規必罰

端午連續假期嘉義市湧入車潮與人潮，文化路夜市與噴水圓環人、車潮更顯高峰，但駕駛違規、並排停車也不少，嘉義市各派出所員警都...

熱門新聞

陸籍女來台吃涼麵遭狠甩巴掌 氣噗噗與對方互毆

她不婚卻想生「混血娃」 她弟幫做人成功…姊弟卻鬧翻

高雄多納「一線天」峽谷山崩 溯溪客驚險逃生

逛商場釀悲劇！女童腳趾遭手扶梯夾斷 遠雄回應了

台鐵鶯歌站發生旅客掉落事件 侵入路線遭自強號撞擊

小猴子誤觸高壓電起火被電死 基隆3千戶停電

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。