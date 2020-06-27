聽新聞
test
0:00 / 0:00
國道8號油罐車與轎車事故 轎車司機卡駕駛座搶救脫困
台南市消防局救災救護指揮中心下午2時12分接獲民眾報案，台南市安南區安吉路三段國道8號0.4公里有油罐車及轎車車禍，立即調派大批人車到場處理，救護人員抵達現場，發現轎車司機受困車內，所幸中油油罐車為空車，無危險性，協助司機救出脫困，由救護車後送安南醫院診治，事故原因仍由警方調查中。
該中心調查，受傷司機王姓男子40歲，意識清醒，主述左右手腕骨折變形，經固定包紮後，後送安南醫院就醫，並無生命危險。
案發後，消防局派遣六大隊、安南、安和及和緯分隊等6車、13人前往處理。搶救人員一度擔心油罐車內貯存油料易燃物，經向司機查證後係為空車，無危險性，鬆了一口氣，迅速將人搶救 出來。
車禍現場白色轎車看似從後方追撞油罐車，車頭卡在油罐車後方，國道警方指出，事故原因仍待進一步釐清。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言