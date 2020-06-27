國道8號油罐車與轎車事故 轎車司機卡駕駛座搶救脫困

下午下午2時12分，台南市安南區安吉路三段國道8號0.4公里發生油罐車及轎車車禍。記者邵心杰／翻攝

台南市消防局救災救護指揮中心下午2時12分接獲民眾報案，台南市安南區安吉路三段國道8號0.4公里有油罐車及轎車車禍，立即調派大批人車到場處理，救護人員抵達現場，發現轎車司機受困車內，所幸中油油罐車為空車，無危險性，協助司機救出脫困，由救護車後送安南醫院診治，事故原因仍由警方調查中。

該中心調查，受傷司機王姓男子40歲，意識清醒，主述左右手腕骨折變形，經固定包紮後，後送安南醫院就醫，並無生命危險。

案發後，消防局派遣六大隊、安南、安和及和緯分隊等6車、13人前往處理。搶救人員一度擔心油罐車內貯存油料易燃物，經向司機查證後係為空車，無危險性，鬆了一口氣，迅速將人搶救 出來。

車禍現場白色轎車看似從後方追撞油罐車，車頭卡在油罐車後方，國道警方指出，事故原因仍待進一步釐清。