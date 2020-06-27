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桃園忠義公園身分不詳浮屍 紫條紋短袖上衣年約60歲

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

忠義公園水池清晨驚傳有男性浮屍，男子年約5、60歲，身穿紫色條紋上衣，但身上無證件。記者曾健祐／翻攝
忠義公園水池清晨驚傳有男性浮屍，男子年約5、60歲，身穿紫色條紋上衣，但身上無證件。記者曾健祐／翻攝

桃園市桃園區忠義公園水池今清晨有人發現1具浮屍，警方獲報到場，初步研判是50至60歲中年男性，由於身上無任何證件，周圍監視器也只拍到他1人，當地里長也表示不認識他，警方已採集指紋比對，同時報請檢察官相驗釐清確切死因。

忠義公園水池清晨驚傳有男性浮屍，男子年約5、60歲，身穿紫色條紋上衣，但身上無證件。記者曾健祐／翻攝
忠義公園水池清晨驚傳有男性浮屍，男子年約5、60歲，身穿紫色條紋上衣，但身上無證件。記者曾健祐／翻攝

桃園分局今清晨5點55分獲報，有居民一早到桃園區忠義公園運動，驚見水池內有1名男性浮屍，經警消到場打撈上岸，男子明顯死亡，身上穿著紫色條紋短袖上衣、短褲，但因為身上無任何證件，目前身分仍不詳，初步目視無可疑外傷。

當地三元里長陳章立指出，一大早就接到里民通報他再轉派出所，他也說忠義公園水池不算太深，之前就曾到那邊除草過，每天清晨很多居民都會去運動，今天發現有人溺水令大嚇了一跳，但他並不認識該名男子，認為可能是從外地過來。

警方同時調閱周遭馬路監視器，僅拍下男子1人路過，公園內水池邊則沒拍到，尚無法斷定是尋短或其他因素落水，目前已由鑑識人員採集男子的指紋等生理特徵，同時報警外勤檢察官相驗，確切死因及案發經過仍待釐清。

忠義公園水池清晨驚傳有男性浮屍，男子年約5、60歲，身穿紫色條紋上衣，但身上無證件。記者曾健祐／翻攝
忠義公園水池清晨驚傳有男性浮屍，男子年約5、60歲，身穿紫色條紋上衣，但身上無證件。記者曾健祐／翻攝

男性 檢察官 溺水

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