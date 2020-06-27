一期稻作收割後烽火四起 消防弟兄疲於奔命拜託別再燒

地球發燒，北斗、溪州、二林今天各發生一件露天燃燒，濃煙四起，鄰近村庄如陷五里霧，大城鄉廢棄物堆置場今天復燃，也是濃煙衝天。南彰半個月內被通報10件大火燒田的空汙案件，彰化縣消防局第四大隊表示，空氣品質很不好，氣溫很高，農民別再露天燃燒。

大城郷私人廢棄物堆置場24日晚間失火，大城鄉民PO網呼籲政府「救救我們這個鄉」，彰化縣環保局也接獲檢舉，根據大城、二林空氣品質監測站的空品變化數值，監測NO2二氧化氮、SO2二氧化硫、CO一氧化碳、O3臭氧、PM10都在標準值之內，但悶燒溫度太高，恐怕持續悶燒2至3天，環保局要求業者闢防火緩衝區，避免火勢向外擴散。果然今天復燃，濃煙飄傳，環保局派員到場監看。

北斗、溪州、二林也是處處冒白煙，比較嚴重的有3件，濃煙直衝天際，近午吹西南風，鄰近村莊陷入濃煙中。上周南彰被通報7起較嚴重的露天燃燒，消防隊員據報趕到，都是一期稻作收割後，農民放火燒「稻仔欉」。農民相信放火燒稻莖，一方面燒死病蟲害，另一方面燒焦稻莖可當有機肥。