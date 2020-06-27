並排停車一定開單！嘉市車潮暴增 警：惡性違規必罰

端午連續假期嘉義市湧入車潮與人潮，文化路夜市與噴水圓環人、車潮更顯高峰，但駕駛違規、並排停車也不少，嘉義市各派出所員警都出勤，加強交通指揮、違停勸導，但強調「並排停車」對交通影響太大、一定開罰。

嘉義市今年端午假期「熱鬧滾滾」，市區各道路都湧入許多返嘉遊子、外地旅客，及逛街市民，嘉義市重要交通樞紐，通往火車站的中山路，文化路、噴水圓環人車潮不斷，多家名店排隊人龍越拉越長，七彩噴泉加上會轉動的嘉農投手吳明捷雕像，吸引許多來嘉遊客拍照，但也出現許多交通違規，讓值勤員警累壞了。

嘉義市某派出所長值勤一整天後，忍不住抱怨「敬愛的遊客，來嘉義玩、來嘉義吃美食，不是來嘉義違反交通規則的」；「媽媽知道你來嘉義違規、收紅單貢獻嗎？」

嘉義市警局交通隊長簡政哲說明，用路人到嘉義市觀光，一時找不到停車位，在不影響他人狀況下黃線臨停，或只是讓家人下車，駕駛隨即開走找停車位，多數員警都能體諒，會鳴笛警示、提醒駕駛離開，但中山路科技執法路段，被違規拍照一定依法處理。