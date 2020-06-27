百萬汽車路邊著火駕駛燒燙傷送醫 起火原因待釐清

新北市板橋區今天上午發生一起火燒車意外，消防局獲報到場迅速將火勢撲滅，在車上發現65歲楊姓男子身上多處燒燙傷，但意識清楚，送緊急醫急救。據了解，已退休的楊男近日疑似健康因素致心情不佳，有憂鬱傾向，家屬沒想到他獨自開車出門散心，竟是去尋短。

新北市消防局今天上午7時25分接獲報案，指稱板橋區萬板路邊有一輛白色的百萬等級汽車著火，車內疑似有人受困，消防人員及警方迅速趕抵將火勢撲滅，在車內發現65楊姓男子上半身、左手、前胸約40%有2度燒盪傷，意識清楚，生命跡象穩定送至板橋亞東醫院急救。

據了解，警消人具在車內發現一瓶殘留汽油的瓶罐，警方不排除引火尋短的可能，由於楊男送醫後已進行手術處理燒燙傷口，詳細事發原因有待進一步調查了解。

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