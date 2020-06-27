一人分飾多角 詐騙寵物店老闆和買貓男大生挨告

新北市一間寵物店王姓負責人今年3月賣出一隻要價1萬5000元的美國短毛貓，客戶上門取貓時，藉口身上現金不夠，差3000元可否轉帳匯款，王男不疑有它，便提供銀行帳號，隔幾天客戶再度上門，表示操作匯款時多匯了3000元，王男確認後退錢，隔沒幾天，陳姓男大生上門興師問罪，表示已匯款6000元購貓，質疑王男未依約交貓，才驚覺雙方都是被害人。警方依網路帳號查出蔡姓男子涉一人分飾兩角，因多次通知不到案，日前依詐欺罪嫌函送新北檢署偵辦。

據了解，33歲蔡姓男子今年3月初到新北市一間寵物店看上一隻要價1萬5000元的美國短毛貓，先支付3000元訂金，兩天後依約定前來取貓，男子藉口車子壞了剛去修車，身上現金僅剩9000元，向老闆要了銀行帳號，表示過兩天會將餘款直接匯進帳戶。

蔡男從寵物店帶回貓後，卻假冒寵物店名義將貓咪照片上傳網路拍賣，開價6000元販售，住台中的陳姓男大生有意購買，雙方透過網路談妥後，依蔡男指供的銀行帳號依約匯款，匯款後對方就失聯無法連繫，一怒之下專程北上到新北市寵店物興師問罪，與王姓負責人對質後，才驚覺雙方其實都是遭騙的受害人。