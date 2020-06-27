人妻喝到掛盧小小 小黃運將載到派出所女警貼心送回家

一輛計程車昨天凌晨急停在基隆市警察局第二分局東光派出所前，司機下車後衝進派出所向員警求助，員警到他車上看，發現一名女子全身酒氣，渾身癱軟、精神狀況不佳，協助攙扶她到派出所休息。經不斷安撫才問出原來就住在附近，女警貼心徒步送她回家。

東光派出所附近有不少餐廳，不時有計程車載酒客來處理，昨天凌晨又有計程車開來，員警看到計程車心想，可能是運將又載到酒醉乘客了。司機說女子自言自語一直盧，不知載去哪裡，請員警協助。

警員林雍茸、巫宗威上前陪同司機至車後座查看，發現一名女子酒氣濃厚渾身癱軟、精神狀況不佳；員警為避免影響司機營業，請女子到派出所休息，讓運將離去開車做生意。警方原想聯繫女子家屬前來接回，但女子向警方表示，家人都出去了，家裡沒人。

女子醉言醉語，員警好不容易才問出她就住在派出所附近，是一名人妻，林雍茸攙扶她走回家。返家途中，林警不斷以暖語關心，而女子則不斷向林警喊「姐姐，我跟你講」，林雍茸說，女子醉得很嚴重，但還能扶著走，最後送她安全回到家裡面，她特別勸女子，以後別再喝這麼醉，這樣深夜回家很危險。

警方呼籲，飲酒過量除有害身體健康，單身女子搭車回家也有風險，外出宴飲應有人陪同，避免造成自身危險。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康