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妙齡女車突拋錨佇路中 板橋警揮汗協助紓困網友稱讚

聯合報 / 聯合報／記者王長鼎

一名妙齡女子昨天開車行經板橋區浮洲橋下，因車輛突然拋錨佇在路中，板橋警分局大觀所員警林恩佑、黃子豪揮汗協助紓困，網友貼文稱讚。圖／警方提供
一名妙齡女子昨天開車行經板橋區浮洲橋下，因車輛突然拋錨佇在路中，板橋警分局大觀所員警林恩佑、黃子豪揮汗協助紓困，網友貼文稱讚。圖／警方提供

新北市板橋警分局大觀所員警林恩佑、黃子豪昨天下午1時20分接獲通報，浮洲橋下平面道路疑似有車輛拋錨，員警獲報後馳赴現場發現，適逢豔陽當空且道路車流速度相當快，車輛就拋錨在路中，員警見狀立即指揮交通，示意後方來車注意，並請車主通知拖吊車協助拖吊，恢復交通順暢，適逢路過網友拍下員警交通疏導的狀況，並且貼文在地社群網站上公開稱讚員警辛勞執勤，讓網友直呼：「好感動、效率真好！我們很幸福。」

拋錨車輛駕駛莊姓女子表示，獨自一人開車出門，疑似天氣太熱，車輛行駛到一半突然熄火，無法發動，任憑油門怎麼踩、引擎也無法重新啟動，就是動彈不得，當時來往車子又多，一時之間手足無措。所幸報警後，員警幾分鐘內到場協助，讓這場驚魂記平安落幕。

事故順利排除後，女車主頻頻向員警道謝，表示第一次遇到車輛拋錨，不知道該如何處置，幸好遇到熱心警員林恩佑、黃子豪即時給予協助，感到十分窩心，直呼板橋警分局員警實在是「揪感心」。

板橋警分局呼籲，民眾上路前，應先做好煞車、輪胎胎紋及油量等基本檢查，萬一發生拋錨情形，應於故障車輛後方適當位置擺設警告標誌，並儘速通知拖吊車輛救援，以免發生追撞危險，另外特別提醒最近天氣相當炎熱，請民眾要多補充水份，避免長時間戶外活動及勞動，對於長者、幼童、慢性患者、服用藥物者、戶外工作或運動者及弱勢族群，應避免曝露高溫環境，以防中暑。

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