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影／19歲男無照駕駛撞民宅 一家7口受困飽受驚嚇
19歲范姓男子昨天深夜近11點時駕車行經苗栗市至公路、民族路口時，疑因路況不熟、精神不濟，直接衝撞路邊一家麵店的鐵門，店內當時有祖孫三代7口人居住，唯一出入通道就是被撞毀的鐵門，車禍發生後讓一家人提心吊膽，害怕發生火警無處逃生，消防人員趕到後以電鋸將鐵捲門切出開口，化解屋主一家受困危機。
涉嫌肇事的范姓男子酒測值為零，但他沒有駕照，車子是向友人母親借的，被警方依無照駕駛開單告發，可處6000元以上、1萬2000元以下罰款，另外還得賠償車輛及民宅受損鐵門，損失不小。
警方說，范姓男子昨天深夜近11點從通霄鎮到苗栗市訪友，他從文發路往南行駛，行經至公路口時原本應左轉民族路或偏左直行至公路，但他疑似路況不熟，一恍神就直接衝撞民宅。
車禍發生後，麵店鐵門毀損，屋主一家7口受困屋內，飽受驚嚇，消防局派員趕到，以電鋸切割鐵捲門，解除屋主一家危機。
范姓男子沒有酒駕，車禍發生時車內安全氣囊炸開，他只有右側額頭受輕傷，並無大礙也未就醫。
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