買運彩贏9萬加碼下注拒給錢 女遭逮辯：已鎖盤、非故意

新北市何姓女子前晚到彩券行花5萬元下注運動彩券，贏得9萬1千多元，開心離去不久再度折返，又加碼2萬元下注，卻說身上現金不夠，只有4000元，店家操作電腦下注時，一度顯示已鎖盤，何女以為沒下注成功，事後店家追討未付餘款，何女竟雙手一攤說沒錢，彩券行氣憤報案。警詢後昨天依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

據了解，何姓女子（35歲）25日晚上近11時，前往板橋區一間彩券行買藍球運動賽事彩券，分四次共下注5萬元，但何女都沒給錢，一再表示賽事結束後會付清，至晚上11時22分賽事結束，贏得9萬1770元彩金，扣掉下注金額，實拿4萬1700元後開心離去。

何女在26日凌晨零時12分又再度回到彩券行，表示要下注購買足球運動賽事彩金，彩券行怕何女賴帳，聲明要買彩券就要先付錢，何女第一次拿出1萬5000元下注，隔了3 分鐘又拿出6000元下注，到賽事快結束前，何女向彩券行說，要再下注2萬元，卻發現身上現金只剩下4000元，要彩券行先幫下注，待會球賽結束會去領錢付餘款。

彩券行拗不過何女，操作電腦下注時，電腦螢幕一度顯示已鎖盤，何女以為下注不成功，但球賽結束後，何女沒中獎，彩券行卻拿出已成功下注的單子要求她支付1萬6000元差額，引起何女不滿，雙方當場發生口角爭執。