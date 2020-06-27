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小貨車撞彰化縣溪湖糖廠小火車 罰款萬元吊照一年

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣溪湖糖廠小火車昨下午1點37分行經興安路65巷101號前的平交道，遭黃姓男子駕駛小貨車撞上，貨車與火車車頭都翻落平交道橫越的小河。黃男受輕傷，向警方供稱恍神，平交道沒閃警示燈，他未聽見小火車鳴笛聲。警方認為避重就輕，依公共危險罪嫌移送，並按道路交通管理處罰條例裁罰1萬5千元至9萬元，吊扣駕照一年。

小火車車頭翻落雜草叢生的小河，張姓司機擦傷未就醫，32節車廂的前幾節車廂跟著車頭翻覆，幸好270名乘客沒受傷，回到溪湖糖廠，糖廠全額退給車資。警方檢視相關物證，確認小火車曾鳴笛兩次，第一次約2秒半，第二次鳴笛6秒，隨即車頭被小貨車撞上。

溪湖警分局表示，黃男就醫檢查結果無礙，離開醫院後返家，夜間到案接受偵訊，供稱駕車時忽然恍神，因平交道沒閃警示燈，他也沒聽見小火車鳴笛，就撞上小火車。警方認為當時光線良好，交通視線未被遮蔽，黃男供詞避重就輕，依公共危險罪嫌移送之外，按行政法裁罰及吊照。

溪湖糖廠小火車事故發生後，鐵道受損，糖廠宣布小火車今、明兩天停止營業。

小貨車撞彰化溪湖糖廠小火車，貨車和小火車車頭都翻落小河。圖／大竹里長何炳樺提供
小貨車撞彰化溪湖糖廠小火車，貨車和小火車車頭都翻落小河。圖／大竹里長何炳樺提供
彰化溪湖糖廠小火車車頭翻落小河，後面連結車廂跟著傾斜，軌道變形。圖／大竹里長何炳樺提供
彰化溪湖糖廠小火車車頭翻落小河，後面連結車廂跟著傾斜，軌道變形。圖／大竹里長何炳樺提供

駕照 事故

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