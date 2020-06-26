影／宜蘭大進路9傷車禍 目擊者：急煞巨響2秒就發生了

宜蘭縣冬山鄉大進村大進路466號前，今天傍晚5點33分發生5車車禍，造成9人受傷，有民眾目擊表示，是一車快速追撞前車，2車再分別擦附近的其他3輛車，車禍前，只聽到急煞、「碰」巨響，2秒就發生，當時因下雨，車禍車輛急煞還噴濺起水花。

民眾目擊心有餘悸地說，當地有花生糖店、一串心攤、蜜餞行等知名小吃，有如人氣市集，今天的人潮很多，還好車禍前下了大雨，加上傍晚，人潮已經消退，遊客陸續離去，否則早一個小時發生，會很多人被車禍波及，後果將不堪設想。

目擊民眾表示，車禍後，現場一片狼藉，大家忙著救人，而因撞擊猛烈，有人撞破擋風玻璃，上半身在車外，情況慘烈，真是嚇死人了。