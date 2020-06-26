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吊車行進突故障！為避前方車輛 男撞毀公車站牌無人傷

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

53歲曹姓男子今早10時許駕駛一輛動力機械吊車行經台北市羅斯福路六段時，突然發覺車輛有機件故障狀況，因前方就是停等紅燈的車輛，曹男果斷決定將車頭開往右側無人的人行道上，藉由撞擊公車站牌，將車輛停下，所幸現場無人傷亡，後續將進一步釐清車輛故障原因。

警方調查，曹男上午駕車沿羅斯福路北往南方向行進，因故失控開上人行道，並撞上一旁的公車站牌，所幸站內無人，包含曹男在內，現場無人受傷；京師以酒精檢測後，確定曹男酒測值為0。

因現場正處文山第二分局前附近，對向車道正巧有員警在執行交通違規取締，事發當時巨大的撞擊聲也引發眾人圍觀，執勤員警也立刻前往現場處理。

曹男說，自己沒有精神不濟情形，當時他開車開到一半，突然發現有機件故障情況，又見前方就是停等紅燈的車輛，只好將方向盤右打，將車輛開往右側無人的人行道上，藉由撞擊公車站牌來停車。

警方表示，曹男未提到煞車失靈情況，後續將配合汽車維修廠，進一步釐清車輛故障及肇事原因。

曹男將車輛開往右側無人的人行道上，藉由撞擊公車站牌來停車。記者李隆揆／翻攝
曹男將車輛開往右側無人的人行道上，藉由撞擊公車站牌來停車。記者李隆揆／翻攝
曹男將車輛開往右側無人的人行道上，藉由撞擊公車站牌來停車。記者李隆揆／翻攝
曹男將車輛開往右側無人的人行道上，藉由撞擊公車站牌來停車。記者李隆揆／翻攝

人行道 公車 酒精

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