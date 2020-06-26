小猴子誤觸高壓電起火被電死 基隆3千戶停電

基隆市國家新城通往七堵的自強產業道路，今天下午近4時，消防局據報電纜線掉落起火，安樂消防分隊趕至，發現2條高壓電纜線垂落，在一棵樹的底部還冒煙起火燒得焦黑，台電人員趕至斷電處理，消防人員發現有一隻猴子被電死，附近區域3千戶一度停電。

今天是端午節連假，議員鄭愷玲說，她下午仍在國家新城服務處繼續加工處理服務案件，剛好聽到「喔咿喔咿」的聲音，以為是那裡發生事故，就趕緊騎機車追上去看，得知原來是國家新城通往七堵的自強產業道路，因為有小猴子誤觸導致電線斷裂並造成部分地區停電，小猴子不慎觸電已經往生，遺體由消防單位接續處理。

安樂消防分隊指出，消防車和救護車獲獲報趕至，發現有2條電纜線垂落，有一棵樹的底部因被電纜線碰觸冒煙起火，有一部分燒焦，因整條電纜線有高溫燒熔的情況，在台電斷電後，消防車布水線射水降溫，以維安全。小猴子遺體則由環保局處理。

台電基隆區營業處長張建川指出，今天下午3點52分，因猴子碰觸大同高幹＃23高壓線路，導致高壓兩相導線斷落，事故曾一度造成3千餘戶停電，經負載轉供後晚間7點多剩約20戶仍停電，其他都已復電，目前值班人員正在搶修中。

張建川說，猴子和人類一樣是導電體，電纜線雖有絕緣設置，但會有一些鐵器的配件會導電，猴子碰觸仍會有觸電的危險。