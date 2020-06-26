快訊

宜蘭冬山鄉大進路5車撞成一團 9人受傷送醫

趁先生不在寫出來 陳佩琪：不普篩沒人質疑指揮官？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小猴子誤觸高壓電起火被電死 基隆3千戶停電

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市國家新城通往七堵的自強產業道路，今天下午近4時，消防局據報電纜線掉落起火，安樂消防分隊趕至，發現2條高壓電纜線垂落，在一棵樹的底部還冒煙起火燒得焦黑，台電人員趕至斷電處理，消防人員發現有一隻猴子被電死，附近區域3千戶一度停電

今天是端午節連假，議員鄭愷玲說，她下午仍在國家新城服務處繼續加工處理服務案件，剛好聽到「喔咿喔咿」的聲音，以為是那裡發生事故，就趕緊騎機車追上去看，得知原來是國家新城通往七堵的自強產業道路，因為有小猴子誤觸導致電線斷裂並造成部分地區停電，小猴子不慎觸電已經往生，遺體由消防單位接續處理。

安樂消防分隊指出，消防車和救護車獲獲報趕至，發現有2條電纜線垂落，有一棵樹的底部因被電纜線碰觸冒煙起火，有一部分燒焦，因整條電纜線有高溫燒熔的情況，在台電斷電後，消防車布水線射水降溫，以維安全。小猴子遺體則由環保局處理。

台電基隆區營業處長張建川指出，今天下午3點52分，因猴子碰觸大同高幹＃23高壓線路，導致高壓兩相導線斷落，事故曾一度造成3千餘戶停電，經負載轉供後晚間7點多剩約20戶仍停電，其他都已復電，目前值班人員正在搶修中。

張建川說，猴子和人類一樣是導電體，電纜線雖有絕緣設置，但會有一些鐵器的配件會導電，猴子碰觸仍會有觸電的危險。

小猴子誤觸高壓電線短路起火還被電死，基隆3千戶停電。圖／議員鄭愷玲提供
小猴子誤觸高壓電線短路起火還被電死，基隆3千戶停電。圖／議員鄭愷玲提供
小猴子誤觸高壓電線短路起火還被電死，基隆3千戶停電。圖／議員鄭愷玲提供
小猴子誤觸高壓電線短路起火還被電死，基隆3千戶停電。圖／議員鄭愷玲提供
小猴子誤觸高壓電線短路起火還被電死，基隆3千戶停電。圖／議員鄭愷玲提供
小猴子誤觸高壓電線短路起火還被電死，基隆3千戶停電。圖／議員鄭愷玲提供

猴子 停電 台電

延伸閱讀

基隆今年公立及非營利幼兒園增24班 招考47教保員

蘭嶼紅頭東清今凌晨大停電 因強風吹斷中華電信桿釀禍

影／基隆廟口夜市擠爆到凌晨 營養三明治要等200多號

猴子軍團入侵 台東鳳梨農種8千顆只剩4千顆

相關新聞

台鐵鶯歌站發生旅客掉落事件 侵入路線遭自強號撞擊

台鐵驚傳旅客掉落事件。有目擊民眾在臉書合鐵事故通報平台表示，5時55分左右聽到碰撞聲後隨即傳來尖叫聲，嚇到雞皮疙瘩。

逛商場釀悲劇！女童腳趾遭手扶梯夾斷 遠雄回應了

一名5歲女童隨父母逛新北市汐止區遠雄廣場，從2樓搭乘手扶梯下樓時，右腳卡在1樓的手扶梯接縫處，食指及無名指遭夾斷。這起意...

小貨車撞溪湖糖廠小火車翻落河裡 270名乘客嚇壞

彰化縣溪湖糖廠小火車今天下午1點37分行經環河路，火車頭被黃姓男子駕駛的小貨車撞上，翻落小河，幸好後面32節車廂不受影響...

陸籍女來台吃涼麵遭狠甩巴賞 氣噗噗與對方互毆

台北市松山區南京東路巷內一家知名涼麵店，日前傳出客人互毆，林姓男子邊用餐邊用韓文與朋友聊天，隔壁桌也懂韓文的張姓女子，因...

影／宜蘭人氣景點大進村蜜餞行前撞5車 9人受傷送醫

宜蘭縣冬山鄉大進村大進路蜜餞行前，今天傍晚5點33分發生車禍，疑似2車追撞，再波及其他3輛，5車受損，有9人受傷送醫。

宜蘭冬山鄉大進路5車撞成一團 9人受傷送醫

宜蘭縣冬山鄉大進路今天傍晚車禍，5車受損，9人受傷，緊急送醫...

男子從鶯歌火車站月台跌落鐵軌 意識不清已送醫

新北市鶯歌火車站今有一名年約40歲的男性民眾從第一月台跌落到鐵軌上，該名男子無受困、意識不清但仍有呼吸心跳，警消已將該名...

吊車行進突故障！為避前方車輛 男撞毀公車站牌無人傷

53歲曹姓男子今早10時許駕駛一輛動力機械吊車行經台北市羅斯福路六段時，突然發覺車輛有機件故障狀況，因前方就是停等紅燈的...

小猴子誤觸高壓電起火被電死 基隆3千戶停電

基隆市國家新城通往七堵的自強產業道路，今天下午近4時，消防局據報電纜線掉落起火，安樂消防分隊趕至，發現2條高壓電纜線垂落...

馬武佐野郡山森林大火 今天下午火勢終獲控制

台中市武陵農場對面的馬武佐野郡山24日下午發生森林火災，火勢延燒3天2夜，火勢原昨日稍獲控制，因昨晚風勢助長，燃燒面積擴...

雲林台大門診大樓冒煙 消防鈴聲大作人員逃離疏散

台大雲林分院門診大樓今天下午二時三十分許，一樓大廳的天花板突然冒出濃煙，消防警鈴馬上鈴聲大作，嚇壞所有病患和醫護人員，院...

休旅車翻落司馬庫斯山谷卡樹上 6人被救出全嚇呆

新竹縣尖石鄉司馬庫斯今天下午2時許驚傳休旅車翻落山谷意外，據了解車上有6名駕駛及乘客，目前仍受困車內，而休旅車翻落過程正...

熱門新聞

影／新竹少年街今晨警匪對峙3小時 雙槍歹徒開3槍

休旅車翻落司馬庫斯山谷卡樹上 6人被救出全嚇呆

就是要報案三聯單 台南檢舉達人妨害公務挨罰2000元

端節深夜台61線彰化路段重大車禍 貨車撞護欄釀2死

情侶連假小琉球逍遙遊…女友獨自浮潛消失 沙灘尋獲搶救不治

小貨車撞翻溪湖糖廠小火車司機傷 乘客烈日下走回糖廠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。