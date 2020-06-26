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馬武佐野郡山森林大火 今天下午火勢終獲控制

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市武陵農場對面的馬武佐野郡山24日下午發生森林火災，火勢延燒3天2夜，火勢原昨日稍獲控制，因昨晚風勢助長，燃燒面積擴大至3.7公頃，空勤總隊今早再度出動直升機吊掛水袋，空中灌灑全力滅火，並增派地面救火人力，歷經49小時，共動員132人投入火場進行滅火工作，今天下午6時已成功控制火勢。

本月24日下午4時許，有果農發現台中市大甲溪事業區第38林班，馬武佐野郡山山頭竄出火苗，趕緊通報梨山消防分隊；昨天火勢原稍獲控制，卻因氣候炎熱，加上風勢助長，火勢燒得更猛烈，延燒面積從2.8公頃擴大至3.7公頃。

東勢林管處表示，火場山林屬針闊葉混合林，芒草及矮灌叢密布易燃，火勢順著風勢不斷延燒，火勢蔓延迅速，救火人員克服險峻地勢，持續救火，在火場東、西、南、北側開闢防火線1100公尺，阻絕火勢向外延燒，同時空勤總隊出動直升機空中投水灌灑，累計投水97次、灌灑約194公噸的水協助滅火，今天下午6時已成功控制火勢。

看到火勢控制，山林雖然黃褐一片，但還是守護尚未被波及的森林，救火人員表示：「再累，都值得了！」

東勢林管處呼籲，民眾上山請注意防火，若發現森林火災，盡速通報消防單位或撥打林務局保林專線0800-000930進行通報。

台中市武陵農場對面的馬武佐野郡山24日下午發生森林火災，歷經49小時，共動員132人投入火場進行滅火工作，今天下午6時已成功控制火勢。圖／東勢林管處提供
台中市武陵農場對面的馬武佐野郡山24日下午發生森林火災，歷經49小時，共動員132人投入火場進行滅火工作，今天下午6時已成功控制火勢。圖／東勢林管處提供
台中市武陵農場對面的馬武佐野郡山24日下午發生森林火災，歷經49小時，共動員132人投入火場進行滅火工作，今天下午6時已成功控制火勢。圖／東勢林管處提供
台中市武陵農場對面的馬武佐野郡山24日下午發生森林火災，歷經49小時，共動員132人投入火場進行滅火工作，今天下午6時已成功控制火勢。圖／東勢林管處提供

直升機 空勤總隊 台中市

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