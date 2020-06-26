陸籍女來台吃涼麵遭狠甩巴賞 氣噗噗與對方互毆

台北市松山區南京東路巷內一家知名涼麵店，日前傳出客人互毆，林姓男子邊用餐邊用韓文與朋友聊天，隔壁桌也懂韓文的張姓女子，因林講出髒字，以為遭他罵，回嗆後卻遭林賞巴掌，一群人扭打一塊，最後張臉部及四肢受傷，警方詢後將一群人依社維法送辦。

警方調查，林男（31歲）上月30日凌晨4點多，與友人到涼麵店吃宵夜，由於友人中有一名韓籍男子，一群人用韓文相談甚歡，言詞夾帶髒字。不料，隔壁桌也懂韓文的張女（39歲）以為林在罵她，立刻回嗆。

林一聽，起身大聲斥喝張，再涉嫌衝上前賞張一巴掌，旁人阻止後，林仍不甘心，繼續挑釁張，接著他的韓籍友人加入戰局，雙方衍伸第二波衝突。

當時正好有巡邏員警在涼麵店附近。警方獲報趕抵，馬上排除狀況，並將張、林及韓籍男子帶回派出所偵詢。

待三人冷靜，怒氣全消後，皆表示互不提告，不過仍被警方依社維法送辦。據調查，林從事金融業，張則陸籍女子，從事貿易業。