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台鐵鶯歌站發生旅客掉落事件 侵入路線遭自強號撞擊

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台鐵鶯歌站發生旅客掉落事件 侵入路線遭自強號撞擊

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導

台鐵鶯歌站發生旅客掉落事故。圖／讀者提供
台鐵鶯歌站發生旅客掉落事故。圖／讀者提供

台鐵驚傳旅客掉落事件。有目擊民眾在臉書合鐵事故通報平台表示，5時55分左右聽到碰撞聲後隨即傳來尖叫聲，嚇到雞皮疙瘩。

台鐵局說，141次(PP自強號)下午5時55分於於鶯歌站，撞擊一名侵入路線（掉落）旅客，該旅客受傷送醫，已通知路警處理中。部分旅客換乘1227次，因1232次停南端OS區間，經退回站外再進入4股道。目前上下行列車將延遲。

【中央社／新北26日電】

一名40多歲男子今天將近晚間6時許，在台鐵新北市鶯歌火車站落軌。新北市府消防局據報立即前往救護，將意識不清、有呼吸心跳的男子送往三峽恩主公醫院急救。落軌原因待調查。

市府消防局表示，下午5時57分據報，鶯歌火車站第一月台軌道有旅客落軌，落軌原因不詳。落軌男子遭火車撞擊後意識不清，有呼吸心跳，送往恩主公醫院。

台鐵鶯歌站發生旅客掉落事故。圖／讀者提供
台鐵鶯歌站發生旅客掉落事故。圖／讀者提供

台鐵 事故 自強號

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