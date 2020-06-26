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小貨車撞溪湖糖廠小火車翻落河裡 270名乘客嚇壞
彰化縣溪湖糖廠小火車今天下午1點37分行經環河路，火車頭被黃姓男子駕駛的小貨車撞上，翻落小河，幸好後面32節車廂不受影響，巨大撞擊力讓270名乘客飽受驚嚇。黃男被送醫診治，經檢查身體無礙；跟著火車頭跌落小河的小火車張姓司機，僅受擦傷未就醫。
小火車車頭被撞翻，糖廠沒派接駁車輛，乘客沿著鐵軌走路約3公里回糖廠，許多乘客是親子共遊和陪伴長輩出遊，幼兒、老人家頂著烈日走路，沒計程車可招呼，怨聲載道。
警方調查，21歲黃姓小貨車司機，下午1點37分通過環河路台糖小火車平交道，疑未禮讓而撞上27歲張姓司機駕駛的糖廠小火車，小貨車和火車頭都翻落鐵道邊的小河，小火車因碰撞漏油。糖廠和小貨車公司均派員到現場拖吊車輛，並清洗路面，5點25分另一個火車頭拖回小火車車廂，路口恢復通行。
大竹里長何炳樺表示，環河路與興安路65巷101號的路口車流量不少，多次向糖廠反映加設平交道柵欄，避免發生事故，但未獲採用。
溪湖警分局已通知黃姓和張姓司機到案說明車禍發生經過，以釐清事故責任歸屬。
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